फैन्स ने सोशल मीडिया पर उड़ाया 'ठग्स ऑफ हिन्दोस्तां' के ट्रेलर का मजाक, किसी ने आमिर को कहा भोजपुरी जैक स्पैरो, तो कोई बोला कॉपी-पेस्ट

मुंबई। और की मोस्टअवेटेड मूवी 'ठग्स ऑफ हिन्दोस्तां' का ट्रेलर गुरुवार को रिलीज हुआ। ट्रेलर में जहां 75 साल के अमिताभ बच्चन ताबड़तोड़ एक्शन करते दिखे तो वहीं, आमिर खान नेगेटिव रोल में हैं, जो कि अंग्रेजों के साथ मिलकर अमिताभ बच्चन को धोखा देते हैं। ट्रेलर में न केवल आमिर खान और अमिताभ बच्चन की जबरदस्त एक्टिंग देखने को मिली बल्कि कैटरीना भी बेहद खूबसूरत लगी हैं। हालांकि बावजूद इसके कुछ लोगों को ट्रेलर पसंद नहीं आ रहा है। आमिर खान को बताया गरीबों का जैक स्पैरो...



'ठग्स ऑफ हिन्दोस्तान' के ट्रेलर को अलग-अलग रिएक्शन्स मिल रहे हैं। कुछ लोग फिल्म को जहां 'पाइरेट्स ऑफ द कैरेबियन' का देसी रीमेक बता रहे हैं, तो कुछ लोग आमिर खान का मजाक उड़ा रहे हैं। ट्विटर पर कई ऐसे ट्वीट आ रहे हैं, जिनमें आमिर खान को कोई गरीबों का जैक स्पैरो तो कोई भोजपुरी जैक स्पैरा बता रहा है। वहीं अंकित जैन नाम के एक यूजर ने फिल्म के डायरेक्टर विजय कृष्ण आचार्य पर निशाना साधते हुए कहा- इससे पहले 'टशन' लेकर आए थे, अब एक बार फिर 'ठग्स ऑफ हिन्दोस्तां' से डराने आ रहे हैं।

यहां देखें रिएक्शन...

1st pic :- copied from potc

2nd pic :- copied from bahubali 2

3rd pic copied from potc (fight scene of potc)

4th pic :- garibo ka jack sparrow#ThugsOfHindostanTrailer #ThugsOfHindostan pic.twitter.com/aNuqdeFSWs — Harry ZERO (@sharmahariom066) September 27, 2018

Aamir khan - bhojouri jack sparrow

Fatima - hence prove that she can only do wrestling , terrible acting

Katrina - including just for dance

Bacchan - extra ordinary acting with superb voice🔥👏



VFX - ✖👎

BGM ✔👌



Trailer pe hi hug diya bhencho 😹#ThugsOfHindostanTrailer — 💥SRKs ProTecToR💥 ᶻᵉʳᵒ ᶜʰʳᶦˢᵗᵐᵃˢ ²⁰¹⁸ (@SRK_Protector) September 27, 2018

#ThugsOfHindostanTrailer is not what I expected. Very Average ! Dialogue , Acting and Visuals nothing is impressive in this one. Khoda Pahad nikali chuhiya 👎 — Siddharth Mathur (@TheSidMathur) September 27, 2018

Pic 1 Audience Waiting for #TOH Trailer..

Pic 2 after Watching #ThugsOfHindostanTrailer ( Viewers Be like ) pic.twitter.com/PqgLlWL3RL — A l t a f (@iBeingAltaf27) September 27, 2018