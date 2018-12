एक शख्स ने तापसी पन्नू को लेकर किया अश्लील कमेंट, एक्ट्रेस के जवाब ने बंद कर दी ट्रोलर की बोलती, सोशल मीडिया यूजर भी तापसी के सपोर्ट में आए

मुंबई। बॉलीवुड एक्ट्रेस तापसी पन्नू फिल्मों के साथ-साथ सोशल मीडिया पर भी काफी एक्टिव रहती हैं। तापसी की लंबी फैन फॉलोइंग है, जिसके चलते आए दिन उनकी पोस्ट पर लोगों के रिएक्शन आते रहते हैं। तापसी को जहां कुछ पोस्ट पर अच्छे कमेंट मिलते हैं तो कई यूजर उन्हें ट्रोल करने से भी नहीं चूकते। हालांकि तापसी भी ट्रोलर को सही जवाब देना बखूबी जानती हैं। एक यूजर ने हाल ही में तापसी को लेकर अश्लील कमेंट किया, जिस पर तापसी ने भी उसे करारा जवाब दिया। तापसी ने दिया जवाब तो लोगों ने भी किया सपोर्ट...



दरअसल, तापसी पन्नू की एक ट्विटर पोस्ट पर अक्कू पांडे नाम के एक यूजर ने कमेंट करते हुए लिखा- मुझे आपके बॉडी पार्ट्स से प्यार हो गया है। जवाब में तापसी ने ट्रोलर को लिखा- ''अरे वाह! मुझे भी उनसे बेहद प्यार है। वैसे तुम कौन सा पार्ट पसंद करते हो! मुझे तो मेरा दिमाग पसंद है।'' तापसी द्वारा ट्रोलर को दिए गए जवाब की सोशल मीडिया यूजर्स भी काफी तारीफ कर रहे हैं। नीरज निशाद नाम के एक यूजर ने लिखा- और ये बॉल स्टेडियम के बाहर, करारा प्रहार तापसी। वहीं एक और यूजर ने लिखा- पांडे जी बहुत टाइम है आपके पास डिक्शनरी में Cerebrum का मतलब ढूंढने के लिए। एक अन्य यूजर ने लिखा- इसे तो 10 मारके एक गिनना चाहिए।



सोशल मीडिया पर तापसी के 1 करोड़ से ज्यादा फॉलोअर्स...

बता दें कि ट्विटर पर तापसी के 30.69 लाख फॉलोअर्स हैं। वहीं इंस्टाग्राम पर भी उनके फालोअर्स की संख्या 8 मिलियन (80 लाख) से ज्यादा है। तापसी आखिरी बार और विक्की कौशल के साथ फिल्म 'मनमर्जियां' में नजर आई थीं। वर्कफ्रंट की बात करें तो तापसी जल्द ही अक्षय कुमार स्टारर मूवी 'मिशन मंगल' में नजर आएंगी। इसके अलावा वो 'तड़का' और 'बदला' जैसी फिल्मों में भी काम कर रही हैं। तड़का पोस्ट प्रोडक्शन, जबकि बदला प्री-प्रोडक्शन स्टेज में है।

यहां देखें ट्वीट...

Wow! I like them too. BTW which is your favourite ? Mine is the cerebrum. https://t.co/3k8YDbAL64