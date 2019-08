Dainik Bhaskar Aug 01, 2019, 08:05 PM IST

बॉलीवुड डेस्क. अनु मलिक सोनी टीवी के सिंगिंग रियलटी शो के जज बनकर वापसी कर रहे हैं। अनु की वापसी पर सिंगर सोना महापात्रा ने एक बार फिर ट्विटर पर अपना गुस्सा जाहिर किया है। सोना ने ट्वीट करके चैनल को भी याद दिलाया कि अनु मलिक पर मीटू मूवमेंट के तहत श्वेता पंडित ने यौन शोषण के आरोप लगाए थे।

Anu Malik, these were the reasons, rhyme you go figure. 👇🏾👇🏾👇🏾 “Anu Malik’s predatory behaviour was commonplace during Indian Idol shoots” https://t.co/Z9NtfPxFNO “Anu Malik lifted my skirt and dropped his pants, claims survivor” https://t.co/STZb9cYY4M @IndiaMeToo https://t.co/0Qdk9mjQvh

चैनल ने चलते शो से किया था बाहर : अनु मलिक का नाम सामने आने के बाद सोनी टीवी ने उन्हें अपने रनिंग शो इंडियन आइडल से बीच में ही बाहर कर दिया था। हालांकि अब अनु मलिक बच्चों के रियलटी शो सुपरस्टार सिंगर में जज के तौर पर वापसी कर रहे हैं।

One more ‘reason’ & the number of them is quite large Mr. Anu Malik. Do take note, producers of @superstarsinge @SonyLIV , your show hosting him is supposed to be aimed at kids between 2 & 15 yrs?

“Singer Shweta Pandit calls Anu Malik a paedophile” https://t.co/Aagwg4JBBK