महिला दिवस पर शो करने वाली थी सिंगर, ऐन मौके पर कैलाश खेर से कर दी गई रिप्लेस तो सोनू निगम पर भड़क उठी, बोली- आपको खुशी और राहत मिल गई होगी

. 'अंबरसरिया' जैसे गाने गा चुकीं सोना महापात्रा ने तीसरी बार अपना शो कैंसिल होने पर पर भड़ास निकाली है। सोना ने तीखा रिएक्शन देते हुए एक ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा है, "सोनू निगमजी समेत सभी प्रिय पुरुष अधिकारों को लड़ने वाले लोगों को यह जानकर राहत और खुशी मिलेगी कि पिछले कुछ महीनों में तीसरी बार मेरा शो कैंसिल कर दिया गया और मुझे से रिप्लेस किया गया। यह कल महिला दिवस की बात है।" इसके साथ सोना ने #IndiaMeToo को टैग किया है।

You will be happy & relieved to know dear men’s rights activists including Sonu Nigam ji,for the 3rd time in the last few months, a show date for me has gotten cancelled & my act has been replaced by,Kailash Kher.That yesterday’s gig was on Womens Day was the cherry. @IndiaMeToo — SONA (@sonamohapatra) March 9, 2019

का ट्वीट देख भड़क चुकीं सोना...

- बीते दिनों सोना तब भड़क गई थीं, जब उन्होंने अपनी ट्विटर वॉल पर सुपरस्टार सलमान खान का ट्वीट देखा था। दरअसल, सलमान ने ट्विटर पर यह जानकारी शेयर की थी कि उनकी फिल्म 'भारत' की शूटिंग पूरी हो चुकी है। जब यह ट्वीट सोना ने अपनी वॉल पर देखा तो उन्होंने नाराजगी जाहिर करते हुए लिखा था, "डियर ट्विटर! मैं इस इंसान को फॉलो नहीं कर रही हूं। मैं नहीं चाहती कि इस शख्स के ट्वीट मेरी टाइमलाइन पर दिखें। मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूं कि आप इन विज्ञापन वाले ट्वीट्स को मेरी टाइमलाइन से हटा दीजिए।"

Dear @twitter I don’t follow this person & would request you to spruce up your algorithm to NOT put his advertised tweets on my timeline. pic.twitter.com/rEaiVGDtXL — SONA (@sonamohapatra) March 6, 2019

कैलाश खेर पर सेक्शुअल हैरेसमेंट का आरोप लगा चुकीं सोना

- 2018 में #MeToo कैंपेन के तहत सोना ने कैश खेर पर सेक्शुअल हैरेसमेंट का आरोप लगाया था। सोना ने इस मामले में एक के बाद एक कई ट्वीट किए थे। एक ट्वीट में उन्होंने लिखा था, "मैं कैलाश से अपने एक कॉन्सर्ट के सिलसिले में पृथ्वी कैफे में कॉफी पर मिली थी। हम दोनों के बैंड इसमें हिस्सा लेने वाले थे। उसने अपना हाथ मेरी जांघ पर रखा और कहा कि तुम बहुत खूबसूरत हो...अच्छा लगता है कि तुम एक म्यूजिशियन (राम संपत) को मिलीं, किसी एक्टर को नहीं। इसके बाद मैं वहां से निकल गई।"

(1) I met Kailash for coffee in Prithvi Café to discuss a forthcoming concert where both our bands were playing & after the usual, a hand on my thigh with lines likes, your so beautiful, feel so good that a ‘musician got you’ (Ram) not an actor. I left not soon after. (1) https://t.co/Cfz8Hf4sdP — SONA (@sonamohapatra) October 9, 2018



- अगले ट्वीट में सोना ने लिखा था, "उसे (कैलाश) समझ नहीं आई। जब हम पहुंचे तो ऑर्गेनाइजर्स के साथ वैन्यू पर जा रही थी, तब पूरे रास्ते उसका फोन आता रहा और जब मैंने कॉल अटेंड नहीं किया तो उसने ऑर्गेनाइजर्स को कॉल किया और मुझसे बात कराने को कहा। उसने मुझसे कहा कि मैं पहले साउंडचैक पर न जाऊं, बल्कि उससे मिलने उसके कमरे में जाऊं।"

(2) That did not deter Kailash Kher though. On landing in Dhaka & on my way to the venue with the organisers, keeps calling me & when I don’t pick up, calls the organisers phone to get through to me & asks me to ‘skip’ the soundcheck & join him in his room instead to ‘catch up’ https://t.co/beBehXBLup — SONA (@sonamohapatra) October 9, 2018



- सोना ने तीसरे ट्वीट में लिखा था, "फैक्ट यह है कि कैलाश ने मेरे स्टूडियो में कई प्रोजेक्ट के लिए गाने गाए हैं और मैं इनकी प्रोड्यूसर रही हूं। वह या तो यह जानता था कि मैं कितनी स्ट्रॉन्ग हूं या फिर उसने मेरे पार्टनर राम संपत का फेवर में इसलिए लिया था, ताकि अपनी जगह बना सके।"

3)The fact that Kailash had sung in my studios & for many projects in which I was the producer & knew me to be as strong as i am or that he had only recently taken a favour from my partner @RamSampathLive to create a personal track for him didn’t stop him. #TheHubris of such #men https://t.co/GLHvCsIPDR — SONA (@sonamohapatra) October 9, 2018

सवाल पूछने वालों पर भी भड़की थीं सोना

- जब सोना ने अपना #MeToo मोमेंट शेयर किया तो कई लोगों ने सवाल उठाया कि वे अब तक चुप क्यों रहीं और अब क्यों इसके बारे में बात कर रही हैं। इन सवालों पर वे भड़क गईं थीं और उन्होंने ट्विटर पर लिखा था, "जो लोग यह पूछ रहे हैं कि मैं कैलाश खेर के दुर्व्यवहार के बारे में बोलने में इतनी लेट क्यों हुई, उनसे कहना चाहती हूं कि मेरी जिंदगी, मेरी पसंद...अब जाओ।" सोना ने अपने ट्वीट में आगे लिखा है, "अगर मैंने हर क्रीप के बारे में ट्वीट करना शुरू कर दिया तो मेरी पूरी जिंदगी यहां बीत जाएगी। मुझे फुल टाइम जॉब करना पड़ सकता है।"

To all the people accusing me of being so late about bringing up Kailash Kher’s bad behaviour. I say...

my life.

my choice.

Now go, buzz off.

(P.S if I started tweeting about every creep I encounter in life here, I would be doing this job full time) — SONA (@sonamohapatra) October 10, 2018

अनु मलिक पर भी लगाया था सोना ने आरोप

कैलाश खेर ही नहीं, सोना महापात्रा ने सिंगर औऱ कंपोजर अनु मलिक पर भी ऐसे ही आरोप लगाए थे। सोना ने लिखा था, 'कैलाश खेर जैसे कई औऱ इंडस्ट्री में हैं, जैसे अनु मलिक।' इसके जवाब में जब अनु मलिक ने सोना से कभी मुलाकात होने से भी इंकार कर दिया तो सोना ने फिर लिखा था, "कैसी बातें कर रहे हैं अनु मलिक, क्या आपने मुझे रात में मिलने के लिए नहीं बुलाया?"