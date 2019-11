Dainik Bhaskar Nov 08, 2019, 06:22 PM IST

बॉलीवुड डेस्क. अनु मलिक के इंडियन आइडल 9 में बतौर जज वापसी के बाद से सोना मोहापात्रा ने अनु और सोनी टीवी पर निशाना साधा हुआ है। इस बीच सोना की एक पोस्ट पर अभय देओल ने ट्वीट कर उनके सपोर्ट में होने की बात कही। इसे पॉजीटिव साइन मानते हुए सोना ने अपने एक ट्वीट में अभय की तारीफ की है।

The first actor from our industry to extend support, @AbhayDeol . Has always been a man with a mind of his own & has made his own road to travel in. Walks his talk! Thank you & big love. Also thank you for being on the right side of history. 🧚🏿‍♀️🙏🏾🔴 pic.twitter.com/qJ83gWypaF