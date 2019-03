सिंगर ने सलमान के खिलाफ कह दी ऐसी बात कि भड़क उठे फैन, सोशल मीडिया पर कर रहे भद्दे कमेंट्स, एक ने लिखा- मैडम औकात में रहो...

मुंबई। की बॉलीवुड में कई लोगों से नहीं बनती। इसकी लिस्ट बहुत लंबी है और इसमें विवेक ओबेरॉय, अरिजीत सिंह, सरोज खान, सुभाष घई, समेत कई लोगों के नाम हैं। इस लिस्ट में अब 'अंबरसरिया' गाने से फेमस हुई सिंगर सोना महापात्रा का नाम भी जुड़ चुका है। दरअसल, सोना महापात्रा ने सलमान के खिलाफ ऐसा कमेंट कर दिया जो, उनके फैन्स को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। सलमान से पंगा लेने के बाद अब सोना महापात्रा एक बार फिर सलमान के फैन्स के निशाने पर आ गई हैं। ये है पूरा मामला...



हाल ही में सलमान ने सोशल मीडिया पर बताया कि उनकी फिल्म 'भारत' की शूटिंग अब खत्म हो चुकी है। सलमान के ट्वीट के कुछ वक्त बाद ही सिंगर सोना महापात्रा ने ट्वीट करते हुए लिखा, 'डियर ट्विटर! मैं इस इंसान को फॉलो नहीं कर रही हूं। मैं नहीं चाहती कि इस शख्स के ट्वीट मेरी टाइमलाइन पर दिखें। मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूं कि आप इन विज्ञापन वाले ट्वीट्स को मेरी टाइमलाइन से हटा दीजिए।'



काम नहीं मिलने की वजह से बौखलाई सोना: यूजर्स

इस ट्वीट के बाद सोना सलमान के फैन्स के निशाने पर आ गईं और वो सोना को बुरी तरह ट्रोल करने लगे। लोगों ने कहा कि सोना ये सब पब्लिसिटी स्टंट के लिए कर रही है। वहीं कुछ यूजर्स ने सोना के लिए भद्दे कमेंट्स भी किए। कुछ ने कहा कि सिंगर ये सब इसलिए कर रही है क्योंकि उसे काम नहीं मिल रहा है। अब इसने सही दांव चला है फेमस होने के लिए। इतना ही नहीं एक शख्स ने तो यहां तक कह दिया कि मैडम औकात में रहो। मैं तो तुमको पहली बार देख रहा हूं। इतना घमंड क्यों?



पुराना है सलमान और सोना महापात्रा का विवाद...

बता दें कि सलमान खान ने फिल्म 'सुल्तान' की रिलीज के वक्त रेप्ड वुमन पर बयान दिया था। इसमें उन्होंने कहा था कि शूटिंग के दौरान उन्हें 120 किलो के पहलवान को अलग-अलग एंगल से उठाना होता था। शॉट के बाद जब वो रिंग से बाहर निकलते थे तो उन्हें रेप की शिकार महिला की तरह महसूस होता था। सलमान के इस बयान पर सोना महापात्रा ने कहा था- "महिला को पीटा, लोगों पर गाड़ी चढ़ाई, जानवर मारे और उसके बावजूद देश के हीरो। ये गलत है। भारत ऐसे फैन्स से भरा पड़ा है।"



जब सलमान के फैन्स ने दीं सोना को रेप करने की धमकी...

सलमान के 'रेप्ड वुमन' वाले बयान की आलोचना करना सोना को उस वक्त भारी पड़ गया था, जब सलमान के फैन्स ने उन्हें रेप की धमकी दे डाली। सोना ने बताया था- ''मुझे लगातार धमकियां मिल रही हैं। इनमें 1000 से ज्यादा रेप की धमकियां हैं। मुझे नेक्ड और मॉर्फ्ड इमेज भेजी जा रही हैं, जो बताती हैं कि हमारी सोसाइटी में जहर किस कदर घुला हुआ है।"

Dear @twitter I don’t follow this person & would request you to spruce up your algorithm to NOT put his advertised tweets on my timeline. pic.twitter.com/rEaiVGDtXL