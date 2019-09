Dainik Bhaskar Sep 27, 2019, 01:25 PM IST

बॉलीवुड डेस्क. सैफ अली खान की फिल्म 'लाल कप्तान' से सोनाक्षी सिन्हा का फर्स्ट लुक सामने आया है। इसमें वे नकाब पहने हुए नजर आ रही हैं। सैफ अली खान इस फिल्म में एक नागा साधु के रोल में नजर आने वाले हैं। पोस्टर में सोनाक्षी एक दीवान पर बैठी हुई नजर आ रही हैं। सोनाक्षी का लुक किसी तुर्की महिला की तरह है।

Guess karo... Sonakshi Sinha appears in special appearance in #LaalKaptaan... Stars Saif Ali Khan... Directed by Navdeep Singh... Eros International and Aanand L Rai presentation... 18 Oct 2019 release. pic.twitter.com/28lPicRTTu