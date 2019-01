Sonam Kapoor Sleeping On Floor: नए घर में फर्श पर ही बितानी पड़ी पहली रात, सोनम कपूर और उनके हसबैंड आनंद की PHOTO हो रही वायरल

मुंबई. (Sonam kapoor) और उनके हसबैंड (Anand Ahuja)की एक सेल्फी(Selfie) सोशल मीडिया (Social Media) पर वायरल हो रही है, जिसमें वे जमीन पर सोते दिखाई दे रहे हैं। खुद सोनम ने ये सेल्फी अपनी इंस्टा स्टोरी पर शेयर की है। इसे सोनम ने तब क्लिक किया था, जब उन्होंने वाले घर में पहली रात गुजारी। सोनम ने अपनी इस सेल्फी पर लिखा, "लंदन में जमीन पर सोते हुए। क्योंकि हमारे बेस्ड अभी तक नहीं आए हैं। लेकिन आनंद सही हैं, क्योंकि ये खूबसूरत यादें हैं।"

#LondonDiaries - Sonam & Anand sleeping on the floor in their new house as they await for the beds to arrive.

