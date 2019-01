Sonu Sood Emotional letter For parents: सिम्बा की सक्सेस एन्जॉय कर रहे सोनू सूद हैं दुखी, मां-बाप को मिस करते हुए लिखा 3 पन्ने का इमोशनल लेटर- भगवान बड़ा कमीना है तू

. बॉलीवुड एक्टर (Sonu Sood) इनदिनों अपनी फिल्म 'सिम्बा' की सक्सेस एन्जॉय कर रहे हैं। इसी बीच वो अपने पेरेंट्स(मां-पापा जो इस दुनिया में नहीं हैं) को भी बहुत मिस रहे हैं। सोनू ने अपनी इस फीलिंग को सोशल मीडिया पर पेरेंट्स के लिए इमोशनल लेटर लिखकर जाहिर किया है। सोनू ने लिखा, "मिस यू मॉम एंड डैड, आज जब मुझे कई लोग फिल्म की सक्सेस की बधाई देने के लिए फोन लगाते हैं तो मुझे आप दोनों का फोन कॉल बहुत याद आता है। हमेशा मेरी छोटी-छोटी सफलताओं पर आपके फोन आते थे। जैसे मेरी पहली फिल्म साइन और पहले अवॉर्ड पर आपका कॉल आना। यहांतक कि कॉलेज में भी मेडल मिलने पर आपका फोन आता था जो कि मेरे लिए सबसे जरूरी था।" खुद को अकेला पाते हैं सोनू सूद...



- सोनू आगे लिखते हैं, "आपके वो फोनकॉल्स मेरे लिए हार्डवर्क करने की मोटिवेशन थे ताकि मैं आपको प्राउड फील करा सकूं।आपके फोन्स ही मेरे लिए लवली मूमेंट थे। आज जब मुझे कोई सक्सेस मिलती है तो मुझे बहुत अजीब लगता है। मैं अपने आपको आपके बिना अकेला खड़ा पाता हूं। मेरी फिल्म को देखकर आप लोगों की स्माइल ही मेरे लिए सबसे बड़ा रिवॉर्ड थी।"

- "आज आप दोनों के बिना मुझे सब कुछ अधूरा लगता है। काश मैं आप लोगों के साथ थिएटर में बैठकर फिल्म देख सकता। वो तालियां वो सीटियां मेरे स्ट्रगल के दौर को दिखाती हैं जब मैं आपसे दूर रहा।"

- "समझ नहीं आता कि हमें हमेशा चीजें लाइफ में इतनी लेट क्यों मिलती है। जब हम पेरेंट्स के लिए कुछ करना चाहते हैं और जब वो मिलता है तब वो साथ नहीं होते। भगवान के अपने प्लान्स होते हैं। बिल्कुल मेरे लिए भी भगवान ने अपना ही चुना। उस दौरान मुझे लगा कि- भैया(भगवान) बड़ा कमीना है तू।"

- "कभी-कभी मुझे लगता है मैं ये सब पहले कर पाता। मुझे माफ कर दो मां-पापा, मैं आपको हर रोज मिस करता हूं जब भी मुझे सक्सेस मिलती है या जब भी मैं फेल होता हूं। मैं हमेशा हार्डवर्क करूंगा ताकि आपको प्राउड फील हो। आज जहां भी रहो खुश रहो। मैं आपको हमेशा मिस करूंगा।"

- बता दें, 30 जुलाई 1973 को मोगा ( ) में जन्मे सोनू अपना बर्थडे सेलिब्रेट नहीं करते हैं। इसके पीछे इमोशनल वजह है, जो खुद सोनू ने एक इंटरव्यू के दौरान बताई थी। सोनू ने कहा था कि जब से उनकी मां का निधन हुआ है, उन्होंने तभी से अपना बर्थडे सेलिब्रेट करना छोड़ दिया था।

