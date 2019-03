अक्षय कुमार की फिल्म 'सूर्यवंशी' का फर्स्ट लुक आया सामने, लेकिन पोस्टर पर लिखी एक बात देख भड़क गए सलमान खान के फैन

मुंबई. स्टारर अपकमिंग फिल्म 'सूर्यवंशी' का फर्स्ट लुक सामने आ गया है। खुद सुपरस्टार ने सोशल मीडिया पर फिल्म के दो पोस्टर शेयर किए हैं। अक्षय ने एक पोस्टर के साथ लिखा है, "रोहित शेट्टी की पुलिस यूनिवर्स से...ईद 2020 पर रिलीज होने जा रही फायर पैक्ड सूर्यवंशी के लिए तैयार रहिए।" दूसरे पोस्टर के साथ अक्षय ने लिखा है, "गोली के बदले गोली।" बता दें कि ईद पर लगभग हर साल की फ़िल्में रिलीज होती हैं। ऐसे में अचानक जब अक्षय कुमार की फिल्म का अनाउंसमेंट इस हॉलिडे डेट के लिए हुआ तो सलमान खान के फैन अक्षय पर भड़क उठे।

From #RohitShetty’s Police universe, get ready for the fire-packed #Sooryavanshi 🔥, releasing on Eid 2020!@karanjohar @RelianceEnt @RSPicturez @DharmaMovies #CapeOfGoodFilms pic.twitter.com/lGEsdaznwi