बॉलीवुड डेस्क. अक्षय कुमार की अपकमिंग फिल्म सूर्यवंशी के फर्स्ट लुक पोस्टर रिलीज हो गए हैं। यह डायरेक्टर रोहित शेट्टी की पिछले साल आई फिल्म सिम्बा के बाद अगली फिल्म है। फिल्म की कहानी भी रणवीर सिंह की सिम्बा और उससे पहले आई अजय देवगन की सिंघम की ही अगली कड़ी होगी।

सिम्बा के क्लाइमेक्स में भी अक्षय कुमार की झलक दिखाई गई थी और यह इशारा किया गया था कि वह सूर्यवंशी में एक पुलिस ऑफिसर के रोल में नजर आएंगे। पोस्टर्स में भी अक्षय पुलिस की वर्दी में दिख रहे हैं और उनका एक्शन अवतार नजर आ रहा है।

A bullet for a bullet! Get ready for #RohitShetty’s #Sooryavanshi 🔥 on Eid 2020. Action-packed, masala intact! @karanjohar @RelianceEnt @RSPicturez @DharmaMovies #CapeOfGoodFilms pic.twitter.com/wM2G3Vx1IO