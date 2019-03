41 की उम्र में साउथ एक्टर ने की गर्लफ्रेंड से गुपचुप सगाई, 14 साल छोटी है मंगेतर, ढाई महीने पहले किया था दोनों ने अपनी रिलेशनशिप का खुलासा

एंटरटेनमेंट डेस्क. साउथ फिल्मों के एक्टर (41 साल) ने खुद से 14 साल छोटी एक्ट्रेस अनीशा रेड्डी (27 साल) से गुपचुप सगाई कर ली है। दोनों की सगाई की कुछ फोटोज भी सामने आई हैं। दोनों ने अपनी इंगेजमेंट सेरेमनी को एकदम प्राइवेट रखा। बता दें कि दोनों लंबे समय से एक-दूसरे को डेट कर रहे थे। दोनों इसी साल अगस्त-सितंबर में शादी करेंगे।

- विशाल ने अनीशा से अपनी रिलेशनशिप की बात का खुलासा ढाई महीने पहले यानी जनवरी में किया था। उन्होंने सोशल मीडिया पर फोटो शेयर कर लिखा था- 'Yes.. happy. Too happy. Happiest. Her name s #AnishaAlla. And yes she said yes. And it’s confirmed. My next biggest transition in life (hearts emoticons) will be announcing the date soon. God bless.'

- विशाल-अनीसा की सगाई सेरेमनी में साउथ फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े कुछ स्टार्स शामिल हुए थे। इंगेजमेंट सेरेमनी के बाद शाम को लैविश पार्टी आयोजित की गई थी। इसमें फैमिली- फ्रेंड्स और कुछ रिलेटिव्स शामिल हुए थे। ़



विशाल पर लग चुका है फिल्में लीक करने का आरोप

विशाल पर तमिल फिल्मों को इंटरनेट पर लीक कराने का आरोप भी लग चुका है। मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो तमिल फिल्मों के रिलीज से पहले फिल्में तमिलरॉकर्स पर लीक हो जाती थी। खबरों की मानें तो विशाल फिल्में लीक कराने में वेबसाइट की मदद करते थे। इस मामले में पुलिस ने विशाल को अरेस्ट भी किया था। हालांकि, उनके पिता प्रोड्यूसर एएल अजहागप्पन ने सभी आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि उनका बेटा ऐसी किसी भी गतिविधि में शामिल नहीं है।