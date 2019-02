तो क्या साउथ सुपरस्टार प्रकाश राज ने अपनाया ईसाई धर्म? वायरल हो रहीं पादरी के साथ वालीं Photos,सोशल मीडिया यूजर्स बोले- पाखंडी नास्तिक, जो भगवान अयप्पा को नहीं मानता

. साउथ स्टार की कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। इन फोटोज के सामने आने के बाद ये दावा किया जा रहा है कि प्रकाश राज ने धर्म परिवर्तन कर लिया है। जी हां सोशल मीडिया पर यूजर्स ये दावा कर रहे हैं कि प्रकाश ईसाई बन गए हैं। इस खबर के साथ प्रकाश की उस समय की फोटोज वायरल हो रही हैं जब वो रविवार को बेंगलुरु के बेथेल चर्च गए थे। प्रकाश राज की चर्च के पादरी के साथ खींची गई फोटो को फेसबुक ग्रुप 'वी सपॉर्ट अजित डोवाल' ने शेयर करते हुए उनको पाखंडी बताया है। उनका कहना है कि प्रकाश वो शख्स हैं जो भगवान अयप्पा को नहीं मानते। प्रकाश राज को सोशल मीडिया यूजर्स 'भगवान अयप्पा बनाम ईसाई भगवान' कहकर ट्रोल कर रहे हैं। वहीं कई हिंदुत्व समर्थकों यूजर्स ने प्रकाश राज पर हिंदुओं से नफरत करने और ईसाइ धर्म का प्रचार करने का आरोप लगाया है। दूसरे यूजर 'रमेश रामचंद्रन' ने ट्वीट किया, "प्रकाश राज ऐसे ढोंगी पादरी के साथ प्रार्थना कर रहे हैं जिसने में हजारों हिंदुओं का ईसाई धर्म में परिवर्तन कराया है।" कई और सोशल मीडिय यूजर्स ने 'ईसाई नास्तिक' कहते हुए उनकी आलोचना की है।

क्या है वायरल फोटोज का सच

- सोशल मीडिया पर वायरल हो रहीं प्रकाश राज की ये फोटोज असली हैं लेकिन उनका धर्म बदलने से कोई लेनादेना नहीं है। प्रकाश राज की धार्मिक स्थलों, जैसे कि मस्जिद, गुरुद्वारा या मंदिर जाने की फोटोज शेयर नहीं की हैं।

- ऐसा नहीं है कि प्रकाश राज सिर्फ चर्चों में ही जाते हैं। उनके ऑफिशियल ट्विटर और फेसबुक पेज पर मस्जिद, चर्च, मंदिर और गुरुद्वारे जाने की फोटोज भी हैं।

- उन्होंने एक ट्वीट किया था, "सभी धर्मों का सम्मान करना, बदले में सभी से सम्मान और आशीष हासिल करना हमारे देश की आत्मा में है। आइए समावेशी भारत का गुणगान करें, समावेशी भारत सुनिश्तित करें।"

- प्रकाश राज खुद को नास्तिक मानते हैं। सोशल मीडिया ने उन पर इस बात के लिए निशाना साधा कि वो भगवान अयप्पा को नहीं मानते मगर ईसाई धर्म में यकीन रखते हैं।

- भगवान को न मानने का दावा प्रकाश राज ने खुद किया था। एक वीडियो में प्रकाश ने महिलाओं को के सबरीमला मंदिर में प्रवेश करने से रोके जाने के संदर्भ में बात की थी। प्रकाश ने कहा था, "कोई भी धर्म जो किसी महिला को, मेरी मां को, पूजा करने से रोकता है, वो मेरा धर्म नहीं है। जो कोई भक्त मेरी मां को पूजा करने से रोकेगा, मेरे लिए वह भक्त नहीं है। जो कोई भगवान नहीं चाहता कि मेरी मां उसकी पूजा करे, वह मेरे लिए भगवान नहीं है।"

<blockquote class="twitter-tweet" data-lang="en"><p lang="en" dir="ltr">As i reach out to CITIZENS ..respecting all religions.. to be respected and blessed by all is the spirit of our NATION. ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮಗಳನ್ನು ಗೌರವಿಸುವ .. ಎಲ್ಲರಿಂದಲು ಗೌರವಿಸಲ್ಪಡುವುದೇ ನಮ್ಮ ಅದ್ಭುತ ಸಂಸ್ಕ್ರತಿಯ ಆಶಯ.. come let’s celebrate and ensure INCLUSIVE INDIA let’s ensure <a href="https://twitter.com/hashtag/citizensvoice?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#citizensvoice</a> <a href="https://t.co/v53sGmHYrr">pic.twitter.com/v53sGmHYrr</a></p>— Prakash Raj (@prakashraaj) <a href="https://twitter.com/prakashraaj/status/1092670231204421632?ref_src=twsrc%5Etfw">February 5, 2019</a></blockquote>

<blockquote class="twitter-tweet" data-lang="en"><p lang="ml" dir="ltr">കേരളമെന്ന ഇട്ടാവട്ടത്തിൽ കിടക്കുന്ന ശബരിമല അയ്യപ്പനെ പോലെയാണോ ലോകം മുഴുവനും അരിചാക്ക് വിതരണം ചെയ്യുന്ന കുഞ്ഞാടുകളുടെ ദൈവം. <br><br> ഒന്ന് കുമ്പസരിച്ചാൽ തെറ്റുകൾ കൗണ്ട് ചെയ്യുന്ന variable ന്റെ വാല്യു സീറോ ആയി മാറ്റി തരുന്ന വേറെ ഏത് ദൈവം ഉണ്ട് ഈ ലോകത്തിൽ.. <a href="https://twitter.com/hashtag/%E0%B4%B8%E0%B5%8D%E0%B4%A4%E0%B5%8B%E0%B4%A4%E0%B5%8D%E0%B4%B0%E0%B4%82?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#സ്തോത്രം</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/%E0%B4%B9%E0%B4%B2%E0%B5%8D%E0%B4%B2%E0%B5%87%E0%B4%B2%E0%B5%82%E0%B4%AF?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#ഹല്ലേലൂയ</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/%E0%B4%B8%E0%B5%8D%E0%B4%A4%E0%B5%8B%E0%B4%A4%E0%B5%8D%E0%B4%B0%E0%B4%82?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#സ്തോത്രം</a> <a href="https://t.co/p4ZClDupXR">pic.twitter.com/p4ZClDupXR</a></p>— mr.nobody (@titan_masked) <a href="https://twitter.com/titan_masked/status/1092700881559175168?ref_src=twsrc%5Etfw">February 5, 2019</a></blockquote>

