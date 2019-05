बॉलीवुड डेस्क. श्रीदेवी की आखिरी फिल्म मॉम पिछले हफ्ते 10 मई को चीन में प्रदर्शित हुई है। रिलीज होने के बाद से फिल्म का शानदार प्रदर्शन जारी है। इसने तीन दिनों के भीतर ही 41.81 करोड़ रु. का बिजनेस कर लिया है।

फिल्म के कलेक्शन की जानकारी देते हुए फिल्म ट्रेड एनालिस्ट तरण आदर्श ने ट्विटर पर लिखा-चीन में मॉम का वीकेंड प्रदर्शन बढ़िया रहा। फिल्म हिचकी से बेहतर प्रदर्शन कर रही है जिसका ओपनिंग वीकेंड 4.21 मिलियन डॉलर था। मॉम के लिए अब सप्ताह के बाकी दिनों पर प्रदर्शन महत्वपूर्ण रहेगा। फिल्म ने शुक्रवार को 4.21 मिलियन डॉलर, शनिवार को 2.22 मिलियन डॉलर और रविवार को 2.22 मिलियन डॉलर कमाते हुए 5.96 मिलियन डॉलर (41.81 करोड़) की कमाई की।

#Mom has a healthy weekend in #China... Although the trending is better than #Hichki [opening weekend: $ 4.21 million], it’s important that #Mom maintains the pace on weekdays... Fri $ 1.68 mn, Sat $ 2.22 mn, Sun $ 2.06 mn. Total: $ 5.96 million [₹ 41.81 cr].