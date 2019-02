पुलवामा अटैक : शाहरुख खान ने ऐसा क्या कर दिया की उनके खिलाफ आ रही Fake news से फैन्स का फूट पड़ गुस्सा, सोशल मीडिया पर मुहिम छेड़ लिखा- #StopFakeNewsAgainstSRK , फिल्म मेकर हसंल मेहता ने भी कही बड़ी बात!

मुंबई। शाहरूख खान अभिनेता होने के साथ-साथ निर्माता और टेलीविजन पर्सनालिटी भी हैं। उन्‍हें लोग प्‍यार से किंग खान, बॉलीवुड का बादशाह भी कहते हैं। लेकिन अक्‍सर धर्म के नाम पर सोशल मीडिया पर ट्रोल होते हैं। ताजा मामला पुलवामा अटैक के बाद से शुरु हुआ। दरअसल 14 फरवरी को पुलवामा अटैक में करीब 40 जवानों के शहीद होने के बाद से ही आम से लेकर खास सभी सदमें हैं। इस पर बॉलीवुड सेलेब्स ने भी अपनी प्रतिक्रिया देते हुए दु:ख जताया, लेकिन आतंकी हमले के बीच शाहरुख खान का एक फेक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। इस वीडियो में दावा किया गया कि SRK ने पाकिस्‍तान के गैस ट्रैजिडी पीड़ितों को 45 करोड़ रुपये दान में दिए हैं।

- शाहरुख से जुड़ी ये फेक न्यूज सोशल मीडिया प्‍लैटफॉर्म्‍स पर आग की तरह फैलने गई। तो उनके फैंस उनके बचाव में आए। उनके फैन्स ने अफवाहें पर अपने रिएक्शन देने शुरू कर दिए। इसके लिए SRK फैन्स ने Twitter पर #StopFakeNewsAgainstSRK एक मुहिम छेड़ दी और देखते ही देखते लोगों ने किंग खान के अच्छे कामों को गिनना शुरू कर दिया। वहीं हैशटैग के जरिए बॉलीवुड के सेलेब्स भी सामने आए हैं। आइए जानते हैं फैन्स और सेलेब्स ने अपने ट्वीट के जरिए क्या कहा...? एक फैन से ट्वीट करते हुए लिखा, वह धरती पर एक genuine star है। तो एक एक फैंस लिखा, SRK ने भारत को सिर्फ गौरवान्वित किया है। नेगेटिव बातें कहना बंद करें।

He is most genuine star on earth..

Ugly media stop spared negative against @iamsrk @RedChilliesEnt

Bcoz he love the country more then you..

And what he do for society never published.. #StopFakeNewsAgainstSRK — imvahid (@vahid_pathan) February 19, 2019

इसके अलावा एक और फैन सारा खान है वो लिखती है, 'देश में एक ऐसा नेता बता दो, जिसने 12 गांव गोद लिए हों, लेकिन शाहरुख खान हैं जिन्होंने में 12 गांवों को गोद लिया। वह है जो अपने खर्च पर बिजली, पानी, शिक्षा सहित अन्य सभी बुनियादी जरूरतें पूरा कर रहे हैं'।

Tell me one leader who adopted 12 Villages in India. But then there is Shah Rukh Khan who adopted 12 Villages in Odisha. He is the one who is providing electricity, water, education, medicines and all other basic needs at his own expenditures. Hey Himmat #StopFakeNewsAgainstSRK — Sarah Khan (@Sarakhan22Sara) February 18, 2019

वहीं फिल्म मेकर हंसल मेहता की बात तो उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा कि- 'अभी-अभी कुछ गलत खबरें शाहरुख के बारे में देखीं। मैंने अभी तक ऐसा कोई स्टार नहीं देखा जो बिना किसी शोर के जरूरत पर लोगों की मदद करता है। जो झूठी खबरें फैला रहे हैं उनके लिए कहूंगा -स्टॉप फेक न्यूज अगेन्स्ट SRK'

Just saw some fake news about @iamsrk. I have yet to meet a kinder and more compassionate star - someone who helps people in need without making a noise or using his good deeds for image building. I'm not permitted to say anything but I had to say this - #StopFakeNewsAgainstSRK — Hansal Mehta (@mehtahansal) February 18, 2019

इसके अलावा एक्टर भी SRK के सपोर्ट में आए हैं। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा- 'वे

अपने काम के जरिए लोगों को पिछले 3 दशकों से प्रेरित कर रहे हैं। देश के असली ग्लोबल एम्बेसडर हैं शाहरुख। क्या आप सच में शाहरुख की छवि को इस तरह खराब कर सकते हैं? बंद कीजिए झूठी खबरें फैलाना।

He’s inspired people over the last three decades with his work & conduct ..

A true global ambassador for India 🇮🇳 .. I mean r u serious??

Tarnishing @iamsrk ‘s image like this?? #StopFakeNewsAgainstSRK — Rahul Dev Official (@RahulDevRising) February 18, 2019

इन सब के अलावा SRK FanClub Ahmedabad - Official ने को किंग ऑफ लव, किंग ऑफ हार्ट बताते हुए पूरे 9 प्वॉइंट में शाहरुख खान चैरिटी के बारे में जानकारी दी है।

SRK @iamsrk never beat the drums of his Charity work.

So #StopFakeNewsAgainstSRK pic.twitter.com/tnhX4iCGKr — SRK FanClub Ahmedabad - Official (@srkfcahemdabad) February 19, 2019



इस झूठी खबर के कारण शाहरुख सोशल मीडिया पर खूब ट्रोल हुए हैं। हालांकि ये कोई पहला मौका नहीं है जब शाहरुख ऐसी खबरों को लेकर चर्चा में आए हों। अक्सर ही उनकी देशभक्‍ति पर सवाल उठते रहते हैं। इससे पहले भी कई बार उनके धर्म और देश के प्रति उनकी निष्ठा पर सवाल उठाए गए हैं।