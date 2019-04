बॉलीवुड डेस्क. सनी देओल भाजपा में शामिल हो गए हैं। सनी कुछ दिनों पहले पार्टी के अध्यक्ष अमित शाह से मिले थे जिसके बाद ये कयास लगने लगे थे कि वह पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं और ऐसा ही हुआ। भाजपा ने सनी के पार्टी में शामिल होने की आधिकारिक घोषणा करते हुए उनका स्वागत किया। जैसे यह खबर सामने आई सोशल मीडिया पर सनी ट्रेंड करने लगे। सोशल मीडिया पर सनी को लेकर कई जोक्स और मेम्स वायरल हो गए।

Next time an F16 heads towards the Indian border... #SunnyDeol pic.twitter.com/fCDZHhDIOk