सनी लियोनी ने किया खेतों में डांस, 'आंख मारे' सॉन्ग पति के साथ लगाए जबरदस्त ठुमके, तभी सनी को गोद में उठाकर ले गए डेनियल: Video

फेमस

सनी लियोनी (Sunny Leone) ने हाल ही में सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया है। इस वीडियो में सनी खेतों में डांस करती नजर आ रही हैं। सनी वीडियो में 'सिम्बा' (Simmba) केसॉन्ग 'आंख मारे'(Aankh maare) पर ठुमके लगा रही हैं। खास बात ये है कि सनी (Sunny Leone) के पति डेनियल वेबर भी उनका साथ दे रहे हैं। दोनों साथ-साथ डांस करते हैं तभी पति डेनियल पीठ पर उठा लेते हैं और ले जाने लगते हैं। सनी का ये डांस वीडियो बेहद मजेदार है। खास बात ये है कि सनी लियोनी (Sunny Leone) ने ये वीडियो अपनी फैन्स के लिए शेयर किया है। दरअसल सोशल मीडिया पर सनी के 18 मिलियन फॉलोवर्स हो गए हैं। इसी खुशी में उन्होंने डांस वीडिया शेयर किया है। सनी ने लिखा, "Thanks everyone 18million!! Woohoo! Time to dance and celebrate with @dirrty99 Love all 18 million of you!"। बता दें, सनी जल्द फिल्म 'टोटल धमाल' में नजर आएंगी।