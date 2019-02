सनी लियोनी के पास हैं कई ब्रांड और डिजाइन के 100 से ज्यादा फुटवेयर, नाश्ते का बाउल हाथ में लिए पहुंची वार्डरोब के सामने, अपना ही शूज कलेक्शन देख हो गई कन्फ्यूज

एंटरटेनमेंट डेस्क. सनी लियोनी ने अपने इंस्टाग्राम पर एक फोटो शेयर की है, जिसमें वे अपने शूज के वार्डरोब के सामने खड़ी है। फोटो के साथ उन्होंने कैप्शन लिखा- 'When you are trying to eat and get ready at the same time 😕😅'. फोटो देखकर ये कहा जा सकता है कि सनी नाश्ता करने के साथ रेडी भी होना चाहती है। वे नाश्ते का बाउल लिए वार्डरोब के सामने खड़ी है और कन्फ्यूज है कि वे कौन सा शूज कैरी करें। बता दें कि सनी के पास 100 से ज्यादा फुटवेयर का कलेक्शन है। इनमें कई ब्रांड, डिजाइन और कलर के जूते-चप्पल हैं। फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। यूजर्स सनी से सवाल कर रहे हैं। एक ने पूछा- 'इतने सारे शूज क्या सेल लगा रखी है'। एक ने कमेंट किया- 'मुझे लगा आप सेल्स गर्ल हैं'। इसी तरह अन्य यूजर्स ने भी कमेंट्स किए...

- एक ने लिखा- 'हर लड़की का सपना होता है ऐसा शूज कलेक्शन का'। एक ने लिखा- 'मैडम पहले नाश्ता तो कर लो'। एक यूजर ने सनी से रिक्वेस्ट की प्लीज एक जोड़ी मुझए दे दो।



- बात सनी के वर्कफ्रंट की करें तो बॉलीवुड के साथ साउथ की कुछ फिल्मों में कैमियो करतीं नजर आएंगी। वे 'अर्जुन पटियाला' के अलावा 'रंगीला', 'माधुर राजा', 'अयोग्या' में कैमियो करेंगी। वहीं, 'वीरामादेवी' में लीड रोल में नजर आएंगी।