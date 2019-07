Dainik Bhaskar Jul 14, 2019, 12:44 PM IST

बॉलीवुड डेस्क. ऋतिक रोशन स्टारर फिल्म सुपर 30 इस शुक्रवार को रिलीज हो गई है। फिल्म ने दो दिनों दमदार कमाई की है। पहले दिन की बात करें तो इसने घरेलू बॉक्स ऑफिस पर 11.83 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया। वहीं दूसरे दिन फिल्म ने 18 करोड़ की कमाई की। दोनों दिन की कमाई मिलाकर ऋतिक की फिल्म 29.83 करोड़ का आंकड़ा छूने में कामयाब रही है।

रिववार को बम्पर कमाई की उम्मीद

फिल्म क्रिटिक तरण आदर्श के मुताबिक फिल्म ने अमेरिका में 6.18 करोड़, सउदी अरब और इंग्लैंड समेत कुछ छोटे देशों में 35 करोड़ से ज्यादा की कमाई कर ली है। उम्मीद की जा रही है कि रविवार को भी फिल्म बम्पर कमाई करेगी।

#Super30 Overseas Day 1: $ 902k [₹ 6.18 cr]... Key markets...

North America: $ 226k

Middle East:

Thu $ 192k, Fri $ 331k

UK: $ 35k

ANZ and Fiji: $ 47k

Rest of the world: $ 71k