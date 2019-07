Dainik Bhaskar Jul 10, 2019, 07:49 PM IST

बॉलीवुड डेस्क. बिहार में गरीबों के लिए सुपर 30 कोचिंग चलाने आनंद कुमार को ब्रेन ट्यूमर है। इस बात का खुलासा उन्होंने एक इंटरव्यू में किया है। इस दौरान आनंद ने बताया कि क्यों उनकी बायोपिक इतनी जल्दी बनाई गई है। न्यूज एजेंसी एएनआई को दिए गए इंटरव्यू को एंटरटेन्मेंट वेबसाइट स्पॉटबॉय ने शेयर किया है।

5 साल पहले पता चली बीमारी : वीडियो में आनंद ने बताया -

12 जुलाई को रिलीज होगी फिल्म: आनंद कुमार की लाइफ पर सुपर-30 फिल्म बनाई गई है। इस फिल्म में ऋतिक रोशन लीड रोल में हैं। वहीं फिल्म का डायरेक्शन विकास बहल ने किया है। 12 जुलाई को फिल्म सुपर-30 रिलीज हो रही है।

