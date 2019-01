Surveen Chawla flaunts her baby bump : बेबी बंप फ्लॉन्ट करतीं दिखीं बॉलीवुड एक्ट्रेस, 6 महीने की है प्रेग्नेंट, वायरल हो रही फोटो देख सोशल मीडिया यूजर्स रह गए शॉक्ड, पूछा- क्या ये शादीशुदा है?

एंटरटेनमेंट डेस्क. 6 महीने की प्रेग्नेंट बॉलीवुड एक्ट्रेस (Surveen Chawla) ने बेबी बंप फ्लॉन्ट करते फोटो शेयर की। फोटो पर उन्होंने कैप्शन लिखा- 'And the official “BUMPIE”...🤰🏼... P.S.- I’ve started looking like the above emoji🤣🤪.' सोशल मीडिया पर सुरवीन की फोटो देख कई यूजर्स शॉक्ड रह गए। एक ने पूछा- 'क्या ये शादीशुदा है?' एक अन्य ने पूछा- 'आपकी शादी कब हुई?' इसी तरह अन्य यूजर्स ने भी किए सवाल, वहीं कुछ ने बधाई दी...



- एक यूजर ने कमेंट किया- 'ये कब हुआ'। एक ने पूछा- 'प्रेग्नेंट हो गई इतनी जल्दी'। एक यूजर ने बधाई देते हुए सलाह दी- 'डिलीवरी के बाद वापस शेप में आ जाना'।



सुरवीन ने की थी सीक्रेट मैरिज

सुरवीन ने 2015 में ब्वॉयफ्रेंड ठक्कर से शादी की। रिपोर्ट के मुताबिक फिक्स्ड प्लान से पहले ही दोनों ने फैमिली की मौजूदगी में में शादी की। 2017 में ट्विटर के जरिए सभी को शादी की खबर दी। सुरवीन और अक्षय 2013 से एक-दूसरे के साथ रिलेशनशिप में थे। दोनों की मुलाकात एक कॉमन फ्रेंड के जरिए हुई थी।



इन टीवी शो से किया काम

- सुरवीन पंजाबी सिनेमा का एक बड़ा नाम हैं और टॉप एक्ट्रेस में इनकी गिनती होती है।

- चंडीगढ़ में पली-बढीं सुरवीन ने साल 2003 से 2007 तक टीवी के पॉपुलर शो 'कहीं तो होगा' से छोटे परदे पर कदम रखा था।

- इसके बाद वे 'कसौटी जिंदगी की' में श्वेता तिवारी की बेटी के रोल में नजर आईं। हालांकि, बतौर लीड एक्ट्रेस वे पहली बार सोनी इंटरनेशनल चैनल के फैमिली शो 'काजल' में दिखाई दी थीं।

- उन्होंने 'कॉमेडी सर्कस के सुपरस्टार' नाम का कॉमेडी शो होस्ट भी किया है। इतना ही नहीं, वे डांसिंग रियलटी शो 'एक खिलाड़ी एक हसीना' में अपने डांस का हुनर भी दिखा चुकी हैं, जिसमें उनके पार्टनर क्रिकेटर श्रीसंथ थे।

‘हेट स्टोरी-2’ से की थी बॉलीवुड में एंट्री

- सुरवीन ने साल 2014 में फिल्म ‘हेट स्टोरी-2’ के जरिए बॉलीवुड में एंट्री की। इसके पहले वो कई साउथ और पंजाबी फिल्मों में काम कर चुकी थीं।

- उन्होंने ‘उंगली’ ( 2013), ‘क्रिएचर 3डी’ (2014), ‘वेलकम बैक’ (2015) सहित कई बॉलीवुड फिल्मों में काम किया है।

- उन्होंने 2011 में 'धरती' नाम की फिल्म से पंजाबी सिनेमा में एंट्री ली थी, जिसके लिए उन्हें पीटीसी पंजाबी फिल्म के बेस्ट फीमेल डेब्यू अवॉर्ड दिया गया था।

- पंजाबी में वे 'तौर मित्रां दीं', 'शाडी लव स्टोरी', 'सिंह v/s कौर' और 'लकी दी अनलकी स्टोरी' जैसी कई फिल्में कर चुकी है।



कास्टिंग काउच का हो चुकी हैं शिकार

सुरवीन चावला ने 2016 में एक सनसनीखेज खुलासा किया था। सुरवीन के मुताबिक, करियर के शुरुआती दिनों में उन्हें कास्टिंग काउच का सामना करना पड़ा था। सुरवीन के मुताबिक साउथ फिल्म इंडस्ट्री में काम करने के दौरान उन्हें कास्टिंग काउच का सामना करना पड़ा था।