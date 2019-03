'कसौटी जिंदगी...' की एक्ट्रेस की हुई गोद भराई, हैवी नेकलेस, ईयरिंग्स, हाथों में भरी-भरी चूड़ियां और बनारसी साड़ी में बेहद खूबसूरत आईं नजर, लेकिन सजने-संवरने में रह गई एक कमी, जिसे देख फैन्स करने लगे सवाल

एंटरटेनमेंट डेस्क. 'कसौटी जिंदगी की' और 'हेट स्टोरी 2' फेम एक्ट्रेस प्रेग्नेंट हैं। बुधवार को उनकी गोद भराई हुई। गोद भराई से जुड़ी कुछ फोटोज सुरवीन ने अपने इंस्टाग्राम पर शेयर की है। उन्होंने फोटोज पर कैप्शन लिखा- 'The Godh Bharai' for the little angel... A very very very special and big thank u to the wonderful people for putting this memorable evening'. गोद भराई के मौके पर सुरवीन खूब अच्छे से सजी-संवरी। उन्होंने हैवी नेकलेस, ईयरिंग्स, हाथों में भर-भरी चूड़ियां और येलो कलर की बनारसी साड़ी पहनी। ओवरऑल वे बेहद खुबसूरत नजर आ रही थी। लेकिन इतना सबकुछ करने के बाद भी एक कमी रह गई, जिसपर फैन्स सवाल कर रहे हैं। दरअसल, सुरवीन इतना सजने-संवरने के बाद भी मांग में सिंदूर लगाना भूल गई और फैन्स को कमी निकालने का मौका मिल गया। फैन्स ने जहां सुरवीन को गोद भराई की बधाई दी वहीं, एक फैन कमी निकालते हुए कहा सिंदूर की कमी है। फ्रेंड्स के साथ एन्जॉय किया था बेबी शॉवर...



- पिछले महीने यानी फरवरी में सुरवीन ने क्लोज फ्रेंड्स के साथ बेबी शॉवर एन्जॉय किया था। सेलिब्रेशन के मौके पर सुरवीन ने क्लोज फ्रेंड्स के साथ पजामा पार्टी की थी। पजामा पार्टी के बाद एक्ट्रेस ने बेबी बंप के साथ फोटोशूट करवाया था। 8 महीने की प्रेग्नेंट सुरवीन एक्सपेक्टेड डेट के मुताबिक अप्रैल 2019 में बच्चे को जन्म दे सकती हैं।

- सुरवीन 2013 से बिजनेसमैन अक्षय ठक्कर के साथ रिलेशनशिप में थीं। दोनों की मुलाकात एक कॉमन फ्रेंड के जरिए हुई थी। दोनों ने जनवरी 2018 में शादी की प्लानिंग की थी। लेकिन फिक्स्ड प्लान से पहले ही दोनों ने 2015 में फैमिली की मौजूदगी में में शादी कर ली और 2 साल बाद दिसंबर 2017 में सुरवीन ने ये न्यूज पब्लिकली शेयर की थी।

कास्टिंग काउच का हो चुकी हैं शिकार

सुरवीन चावला ने खुद एक इंटरव्यू में एक सनसनीखेज खुलासा किया था। सुरवीन के मुताबिक, करियर के शुरुआती दिनों में उन्हें कास्टिंग काउच का सामना करना पड़ा था। सुरवीन के मुताबिक साउथ फिल्म इंडस्ट्री में काम करने के दौरान उन्हें कास्टिंग काउच का सामना करना पड़ा था।

इस टीवी शो से किया था डेब्यू

- सुरवीन पंजाबी सिनेमा का एक बड़ा नाम हैं और टॉप एक्ट्रेस में इनकी गिनती होती है। चंडीगढ़ में पली-बढीं सुरवीन ने साल 2003 से 2007 तक टीवी के पॉपुलर शो 'कहीं तो होगा' से छोटे परदे पर कदम रखा था।



- इसके बाद वे 'कसौटी जिंदगी की' में श्वेता तिवारी की बेटी के रोल में नजर आईं। हालांकि, बतौर लीड एक्ट्रेस वे पहली बार सोनी इंटरनेशनल चैनल के फैमिली शो 'काजल' में दिखाई दी थीं।



- उन्होंने 'कॉमेडी सर्कस के सुपरस्टार' नाम का कॉमेडी शो होस्ट भी किया है। इतना ही नहीं, वे डांसिंग रियलटी शो 'एक खिलाड़ी एक हसीना' में अपने डांस का हुनर भी दिखा चुकी हैं, जिसमें उनके पार्टनर क्रिकेटर श्रीसंत थे।



'हेट स्टोरी-2' से की थी बॉलीवुड में एंट्री

सुरवीन ने साल 2014 में फिल्म 'हेट स्टोरी-2' के जरिए बॉलीवुड में एंट्री की। इसके पहले वो कई साउथ और पंजाबी फिल्मों में काम कर चुकी थीं। उन्होंने 'उंगली' ( 2013), 'क्रिएचर 3डी' (2014), 'वेलकम बैक' (2015) सहित कई बॉलीवुड फिल्मों में काम किया है।