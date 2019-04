फिल्मों में आने से पहले 8 महीने तक अपनी पहचान छुपाकर एक कपड़ा मील में काम करता था ये सुपरस्टार, मजदूरी के बदले मिलते थे सिर्फ 1000 रुपए

एंटरटेनमेंट डेस्क. एक तरफ जहां चारों और चुनावी माहौल है। रैली, सभाएं और प्रचार-प्रसार का दौर जारी है। वहीं, दूसरी ओर साउथ फिल्मों के सुपरस्टार सूर्या तमिल पॉलिटिक्ट पर बन रही फिल्म 'एनजीके : नंदा गोपालन कुमार' की शूटिंग में बिजी है। ये एक्शन थ्रीलर मूवी 31 मई को रिलीज होगी। फिल्म में उनके साथ रकूल प्रीत सिंह और साई पल्लवी लीड रोल में है। वैसे कम ही लोग जानते हैं कि एक्टिंग की दुनिया में कदम रखने सरे पहले सूर्या एक कपड़ा मील में काम करते थे।

- फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े लोगों को फिल्मों में काम तो आसानी से मिल जाता है, लेकिन पहचान उन्हें अपने दम पर ही बनाना पड़ती है। सूर्या, तमिल एक्टर शिवकुमार के बेटे हैं और बचपन से ही वे फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हैं। लेकिन इंडस्ट्री में पहचान बनाने के लिए उन्हें कड़ी मेहनत करनी पड़ी थी। करियर के शुरुआती दौर में उन्हें फिल्मों में दिलचस्पी नहीं थी इसलिए उन्होंने कपड़े मील में काम करना शुरू किया था। यहां उन्होंने अपनी पहचान छुपाकर रखी थी वे कि एक्टर शिवकुमार के बेटे हैं। 8 महीने तक उन्होंने मील में काम किया था।

20 साल की उम्र में ऑफर हुआ था लेकिन ठुकरा दिया था

सूर्या जब 20 साल के थे तो उन्हें 1995 में फिल्म 'असाई' में लीड रोल प्ले करने का ऑफर मिला था। लेकिन फिल्मों में दिलचस्पी न होने के कारण उन्होंने इसे ठुकरा दिया था। लेकिन दो साल बाद उन्होंने 22 साल की उम्र में डायरेक्टर वसंत की फिल्म 'नेररुक्कू नेर' (1997) से डेब्यू किया। इस फिल्म के प्रोड्यूसर मणि रत्नम थे।



- सुपरस्टार का बेटा होने के बावजूद भी सूर्या के लिए फिल्मी सफर आसान नहीं था। उन्होंने साउथ फिल्मों का सुपरस्टार बनने के लिए कड़ी मेहनत करना पड़ी। उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया था, कॉन्फिडेंस, मेमोरी पावर, फाइटिंग और डांसिंग स्किल्स की कमी के चलते करियर का शुरुआती दौर में मुझे काफी परेशानी हुई। उस दौरान मेरे मेंटर रघुवरन थे। उन्होंने पिता से अलग खुद की आइडेंटिटी कैसे बनाई जाए ये सीखाया था। बता दें कि सूर्या के भाई कार्थी भी साउथ फिल्मों में काम करते हैं।

करियर का टर्निंग प्वाइंट

2001 में आई फिल्म 'नंदा' उनके करियर का टर्निंग प्वाइंट साबित हुई। इस फिल्म के लिए उन्हें तमिलनाडु स्टेट फिल्म अवॉर्ड में बेस्ट एक्टर का अवॉर्ड मिला था। साल 2010 में उन्होंने फिल्म 'रक्त चरित्र' में काम किया था। फिल्म के लिए उन्हें बेस्ट न्यूकमर का स्क्रीन अवॉर्ड मिला था। उन्होंने 'कादले निम्माधि' (1998), 'कृष्णा' (1999), 'श्री' (2002), 'काका काका' (2003), 'सिंघम' (2010), 'निनाततु यारो' (2014), 'अंजान' (2014), 'कल्याणरमन' (2015), '24 (2016) सहित कई सुपरहिट फिल्मों में काम किया है।



- सूर्या ने सितंबर 2006 को एक्ट्रेस ज्योतिका से शादी की थी। दोनों के दो बच्चे बेटी दीया (2007) और बेटा देवा (2010) है। सूर्या और ज्योतिका ने तकरीबन 7 फिल्मों में साथ काम किया है। सूर्या 'Who Wants to Be a Millionaire?'शो के तमिल वर्जन को होस्ट कर चुके हैं। सूर्या साउथ सिनेमा के हाइएस्ट पेड स्टार्स में से हैं। वे एक फिल्म के लिए 20-25 करोड़ रुपए लेते हैं। इसके साथ ही फिल्मों के राइट्स के लिए एक्सट्रा चार्ज करते हैं।