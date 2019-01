Sushant Singh Rajput Coping Mahendra Singh Dhoni :सुशांत सिंह राजपूत कर रहे थे महेंद्र सिंह धोनी को कॉपी, माही ने टोका फिर भी नहीं माने, सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा Video

एंटरटेनमेंट डेस्क. (Sushant Singh Rajput) ने अपने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया है। इस वीडियो में वे क्रिकेटर (Mahendra Singh Dhoni) के साथ नजर आ रहे हैं। वीडियो शेयर कर सुशांत ने कैप्शन लिखा- 'Remembering the awesome times I spent with the wonderfully mighty and ours #Maahi. 🙏🏻❤️💫🦋👌💥🔥🎶🥂'. वीडियो में हर जगह सुशांत, धोनी को कॉपी करते नजर आ रहे हैं। सुशांत को बार-बार ऐसा करता देख धोनी उन्हें टोकते भी है लेकिन वो नहीं मानते। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो को देख यूजर्स कमेंट कर रहे हैं। एक यूजर ने कमेंट किया- 'मेरे दोनों फेवरेट एक ही फ्रेम में'। एक ने लिखा- 'माही और आप दोनों ही ब्रिलियंट हो'। रील और रियल धोनी को एकसाथ देख यूजर ने पूछा - 'सर सीक्वेल कब आएगा'।



नहीं थके धोनी

वीडियो के शुरुआत में धोनी और सुशांत ट्रेडमिल पर दौड़ते दिख रहे हैं, जिसमें सुशांत थक कर बैठ जाते हैं लेकिन धोनी दौड़ते ही रहते हैं। इसके बाद धोनी दूध पीते है तो सुशांत भी दूध पीने लगते हैं। लेकिन सुशांत दूध नहीं पी पाते, जिसे देखकर धोनी ठहाका लगाकर हंसने लगते हैं।

- आपको बता दें कि धोनी की लाइफ पर बनी फिल्म 'एस एस धोनी- द अनटोल्ट स्टोरी' का सीक्वल बनने जा रहा है। ईस फिल्म में भी सुशांत ही धोनी की किरदार निभाते नजर आएंगे।