Sushant Singh Rajput: गंभीर बीमारी से जूझ रहा 5 साल का बच्चा, बचाने का सिर्फ एक रास्ता, मजबूर पेरेंट्स ने मांगी सुशांत सिंह राजपूत से मदद, एक्टर ने फोटो शेयर कर लिखा- प्लीज दुआ और आर्थिक मदद कीजिए

मुंबई. (Sushant Singh Rajput) ने सोशल मीडिया (Social Media) पर पांच साल के एक बच्चे की फोटो शेयर की है, जो ब्लड कैंसर से जूझ रहा है। सुशांत ने फोटो के साथ लिखा है, "मेरी प्रार्थना है कि इस एंजल के लिए दुआ करें और जो संभव हो सके मदद भी करें।" दरअसल, इस बच्चे का नाम यथार्थ (yatharth) है। यथार्थ की मां नीलम उपाध्याय (Neelam Upadhyay) ने सोशल मीडिया के जरिए सुशांत से मदद मांगी थी।

I would request you to please pray and help this angel in any way possible. (Link in my bio.) I would be highly obliged and grateful. 🙏🙏🙏 #Repost @upadhyayneelam3111 with @make_repost ・・・ “Hello sir @sushantsinghrajput this is neelam upadhyay mother of Yatharth joshi... As i messaged u before this is my baby yatharth he is suffering from blood cancer from last 2 years but now bone marrow transplant is the only way to save him.... For this treatment we urgently need 30lakh rupees sir... Coz we already spent so much money now we r helpless😢.... Please sir u r the only hope of mine...” 🙏🙏🙏 ps. I thank you, with all the love I have, for all your wishes and blessings. They really mean a lot to me and make me feel fortunate..:),so thank you once again. Much much love :)))🙏❤️❤️❤️🦋🌪🔱...

