Sushant Singh Rajput Share Inspiring Video On Army Day: इंडियन आर्मी के साथ आग पर से छलांग लगाते और रस्सी पर चढ़ते दिखे सुशांत सिंह राजपूत, वीडियो शेयर कर लिखा- 'एक दिन आर्मी के साथ जरूर बिताएं', सोशल मीडिया यूजर्स कर रहे एक्टर की तारीफ

एंटरटेनमेंट डेस्क. आज (15 जनवरी) इंडियन आर्मी डे (Indian Army Day)। इस मौके पर एक्टर (Sushant Singh Rajput) ने अपने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया है। इस वीडियो पर उन्होंने कैप्शन लिखा- 'Spend at least one day, every six months with Indian Armed Forces and try to learn from the mindset of the Heroes and serve them with due respect ✊ in any way possible'. वीडियो शेयर कर सुशांत ने इंडियन आर्मी के साथ बिताए दिन को याद किया। वे इंडियन आर्मी के साथ एक्टिविटी करते भी नजर आ रहे हैं। सुशांत रस्सी पर चढ़ते, फाइट करते, आग के ऊपर से कूदते दिख रहे हैं। इतना ही नहीं वे रोटियां बेलते भी दिख रहे हैं। सुशांत द्वारा शेयर किया सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो देख यूजर्स जमकर तारीफ कर रहे हैं। एक यूजर ने लिखा- 'रियल हीरो हैं सोल्जर'। एक अन्य यूजर ने लिखा- 'आप नेक्स्ट जनरेशन के लिए इंस्पीरेशन हो'। एक ने कमेंट करते हुए लिखा- 'आप भी रियल लाइफ हीरो हो'। इसी तरह अन्य यूजर्स ने भी कमेंट्स किए...



- एक यूजर ने कमेंट करते हुए लिखा- 'हैप्पी इंडियन आर्मी डे, हमारी आर्मी और उनकी फैमिली को सैल्यूट'। एक ने लिखा- 'इंडियन आर्मी पर गर्व है'। एक ने लिखा- 'आओ झुककर लगे सलाम जिनका ये मुकाम आता है, खुश नसीब होते है वो लोग जिनका लहू वतन के काम आता है'।



- बात सुशांत के वर्कफ्रंट की करें तो उनकी अपकमिंग फिल्म 'सोन चिड़िया', 'ड्राइव', 'किजी और मैनी', 'छिछोरे' हैं। ये फिल्म इसी साल रिलीज होंगी।