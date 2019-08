Dainik Bhaskar Aug 07, 2019, 01:29 PM IST

बॉलीवुड डेस्क. पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज (67) का मंगलवार रात दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। उनके निधन से देश दुखी है। बॉलीवुड के भी कई सेलेब्स ने उन्हें सोशल मीडिया के जरिए श्रद्धांजलि दी है। अमिताभ बच्चन से लेकर शबाना आजमी ने उनकी आत्मा की शांति की प्रार्थना की है। सुषमा ने अपने राजनीतिक करियर में कई बेहतरीन काम किए। इनमें से एक बॉलीवुड से भी जुड़ा है।

बॉलीवुड को दिलाया था इंडस्ट्री का दर्जा: 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में जब सुषमा सूचना एवं प्रसारण मंत्री थीं तो उन्होंने बॉलीवुड को इंडस्ट्री का दर्जा दिया था। इस एक फैसले से बॉलीवुड की दिशा और दशा काफी बदल गई थी। दरअसल, उस दौरान 25 प्रतिशत फिल्में साहूकारों से 36-40 प्रतिशत ब्याज पर पैसे उधार लेकर बनाई जाती थी। इसके अलावा 70 प्रतिशत फिल्मों में बिल्डर, ज्वेलर्स और बिजनेसमैन का पैसा लगता था और 5 प्रतिशत फिल्मों में अंडरवर्ल्ड पैसा लगाता था। जब सुषमा स्वराज ने बॉलीवुड को उद्योग का दर्जा दिया तो फिल्ममेकर्स ने राहत की सांस ली। वह बैंक से लोन लेने के पात्र हो गए और इस तरह से साहूकारों और बाकी लोगों से पैसे लेने से मुक्ति मिल गई।

शबाना ने की सुषमा की तारीफ: शबाना ने अपने श्रद्धांजलि ट्वीट में भी सुषमा के इस कदम की तारीफ की है। उन्होंने लिखा- सुषमा स्वराज के निधन की खबर से दुखी हूं। राजनीतिक विचारधाराओं को लेकर भले ही हमारे बीच मतभेद रहा हो लेकिन हमारा रिश्ता बहुत ही अच्छा था। मैं उनके नवरतनों में से एक थी जब उन्होंने बतौर सूचना एवं प्रसारण मंत्री हमें बुलाया था और फिल्मों को इंडस्ट्री का दर्जा दिया था। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे।

Deeply saddened that Sushma Swaraj has passed away.Inspite of political differences we had an extremely cordial relationship. I was 1 of her Navratans as she called us during her I and B ministership and she gave industry status to film. Articulate sharp and accessible. RIP