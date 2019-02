15 साल छोटे ब्वॉयफ्रेंड ने सुष्मिता की बेटी के लिए किया एक खास काम, मारे खुशी के सुष्मिता ने रोहमन को बता दिया बेटी का पिता : Video

। (Sushmita Sen) लंबे समय से 15 साल छोटे ब्वॉयफ्रेंड रोहमन शॉल (Rohman Shawl) के साथ अफेयर को लेकर सुर्खियों में हैं। बीते कुछ महीनों से सुष्मिता रोहमन के साथ वर्कआउट के वीडियो भी सोशल मीडिया पर पोस्ट कर रही थीं। खुद रोहमन (Rohman Shawl) भी सुष्मिता और उनकी दोनों बेटियों रिनी (Rini) और अलीशा (Alisah) के साथ काफी घुल-मिल चुके हैं। इसी बीच, सुष्मिता (Sushmita) ने एक नया वीडियो शेयर किया है, जिसमें उन्होंने रोहमन शॉल (Rohman Shawl) के साथ अपने रिश्ते को लेकर भी इशारा किया है। वैसे, मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सुष्मिता जल्द ही रोहमन के साथ शादी कर सकती हैं। सुष्मिता ने रोहमन को बताया बेटी अलीशा का पिता...



यह वीडियो सुष्मिता की बेटी अलीशा के स्पोर्ट्स डे इवेंट का है। वीडियो में रोहमन शॉल के अलावा बाकी बच्चों के पापा भी नजर आ रहे हैं, जोकि रेस पार्टिसिपेट कर रहे हैं। खास बात यह है कि इस कॉम्पिटीशन में रोहमन ने सभी को हरा दिया। रोहमन की जीत से सुष्मिता फूली नहीं समाईं और वीडियो को शेयर करते हुए रोहमन को अलीशा के पिता का दर्जा दे दिया। सुष्मिता ने लिखा- What a MAN!!! Better yet, THAT’S MY MAN!!!😉👊@rohmanshawl wins the #100mts gold (by a mile) for Alisah in the father’s race!!! बता दें कि सुष्मिता ने दो बेटियां गोद ली हैं। 2000 में उन्होंने पहली लड़की को गोद लिया था, जिसका नाम उन्होंने रिनी रखा। वहीं, जनवरी 2010 में उन्होंने एक और लड़की को गोद लिया, जिसका नाम उन्होंने अलीशा रखा।



कौन हैं रोहमन शॉल...

28 साल के रोहमन शॉल के रहने वाले हैं और पेशे से फ्रीलांस मॉडल हैं। नोएडा से मुंबई वे मॉडलिंग की दुनिया में करियर बनाने आए थे। अब तक वे सब्यसाची समेत कई फैशन डिजाइर्स के शो कर चुके हैं। बताया जाता है सुष्मिता से रोहमन की मुलाकात एक फैशन शो के दौरान ही हुई थी। तभी से वे एक-दूसरे के साथ हैं। रोहमन की हॉबी में स्केचिंग करना, गाने गाना शामिल है। वे घूमने के शौक़ीन भी हैं और उनकी फेवरेट डेस्टिनेशन है। बता दें कि सुष्मिता (43) रोहमन से 15 साल बड़ी हैं।