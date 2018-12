सुष्मिता सेन ने सेलिब्रेट किया पापा का बर्थडे, केक काटने के बाद छुए डैड के पैर, गोद ली बेटी ने भी खिलाया नाना को केक : Video

एंटरटेनमेंट डेस्क. ने अपने पापा सुबीर सेन का बर्थडे सेलिब्रेट किया। पाप को केक खिलाने के बाद सुष ने उनके पैर छुए। वहीं, सुष की गोद ली बेटी रिनी ने भी नानाजी को केक खिलाया। बर्थडे पार्टी में फैमिली और फ्रेंड्स मौजूद थे। सुष से पार्टी से कुछ वीडियो और फोटो अपने इंस्टाग्राम पर शेयर किए हैं। उन्होंने वीडियो शेयर कर कैप्शन लिखा- 'Happy Birthday Daddy!!!!❤️💃🏻🎉😇 To your health, happiness & a blessed long life!!! 😍😘 I love you soooooo soooooo much!!! To the BEST Father, Grandfather & HUMAN BEING, A beautiful life led by example👏❤️😊.'



- पार्टी में सुष का 15 साल छोटा ब्वॉयफ्रेंड रोहमन शॉल भी मौजूद था। पेरेंट्स और फ्रेंड्स के सामने ही सुष, रोहमन के साथ रोमांटिक होती नजर आईं।

- रिपोर्ट्स की मानें तो सुष-रोहमन नए साल में शादी के बंधन में बंध सकते हैं।

- रोहमन से पहले सुष का विक्रम भट्ट, संजय नारंग, सबीर भाटिया, , इम्तियाज खत्री, मानव मेनन, बंटी सचदेव, मुदस्सर अजीज, वसीम अकरम के साथ नाम जुड़ चुका है।

कौन हैं रोहमन शॉल

27 साल के रोहमन शॉल के रहने वाले हैं और पेशे से फ्रीलांस मॉडल हैं। नोएड से वे मॉडलिंग की दुनिया में करियर बनाने आए थे। अब तक वे सब्यसाची समेत कई फैशन डिजाइर्स के शो कर चुके हैं। बताया जाता है सुष्मिता से रोहमन की मुलाकात एक फैशन शो के दौरान ही हुई थी। तभी से वे एक-दूसरे के साथ हैं। रोहमन की हॉबी में स्केचिंग करना, गाने गाना शामिल है। वे घूमने के शौक़ीन भी हैं और उनकी फेवरेट डेस्टिनेशन है।