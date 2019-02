Sushmita Sen Dance : फ्रेंड की वेडिंग में शामिल हुईं सुष्मिता सेन, साथ थीं गोद ली बेटियां और 15 साल छोटा ब्वॉयफ्रेंड, 'आंख मारे..' गाने पर दूल्हे के साथ जमकर नाची सुष : Video

एंटरटेनमेंट डेस्क. (Sushmita Sen) हाल ही में ब्वॉयफ्रेंड रोहमन शॉल (Rohman Shawl) और दोनों गोद ली बेटियों के साथ फ्रेंड की शादी में शामिल हुई। ये वेडिंग में हुई थी। इस वेडिंग से जुड़े कुछ फोटोज और वीडियोज सुष्मिता (Sushmita Sen) ने अपने इंस्टाग्राम पर शेयर किए हैं। इन वीडियो में सुष्मिता (Sushmita Sen) दूल्हा-दुल्हन के साथ मस्ती के मूड डांस करतीं नजर आ रही है। सुष्मिता ने दूल्हे के साथ 'चुनर चुनर..' गाने पर डांस किया। वहीं, वे फिल्म 'सिम्बा' के गाने 'आंख मारे..' पर भी डांस करती दिखीं। एक वीडियो में सुष और उनकी बेटियां दुल्हन और उनकी फैमिली के साथ मस्ती करती भी दिख रही है। सुष इस दौरान इतनी ज्यादा एक्साइटेड थी कि उन्होंने खुशी के मारे दुल्हन को ही गोद में उठा लिया था।



- सुष्मिता ने अपने इंस्टाग्राम पर दूल्हा-दुल्हन को फोटो भी शेयर किया है। उन्होंने दोनों को बधाई देते हुए कैप्शन लिखा- 'CONGRATULATIONS my darlings Shiv & Rukman ❤️😁😍🎉To a blessed journey of togetherness, you guys are such a perfect “Jodi” MashaAllah😇❤️😍 we loooooved the wedding!!!! #'.