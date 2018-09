सुष्मिता सेन की उत्तराधिकारी रहीं चेल्सी स्मिथ का लिवर कैंसर से निधन, 1995 में बनी थीं मिस यूनिवर्स

बॉलीवुड डेस्क. सुष्मिता सेन के बाद 1995 में कैलिफोर्निया की चेल्सी स्मिथ मिस यूनिवर्स बनीं थीं। बाद में चेल्सी ने फिल्मों और टीवी शो में भी काम किया। चेल्सी का 45 की उम्र में निधन हो गया। वे लिवर कैंसर से पीड़ित थीं। चेल्सी के निधन पर एक्ट्रेस सुष्मिता सेन ने दुख व्यक्त करते हुए ट्विटर पर एक फोटो शेयर किया है, जिसमें वे चेल्सी को क्राउन पहना रही हैं।

I loved her smile & that generous spirit!!! Rest in peace my beautiful friend @Chelsi_Smith #MissUniverse1995 Dugga Dugga 🙏 pic.twitter.com/rm63b98Q72 — sushmita sen (@thesushmitasen) September 9, 2018

एक्ट्रेस और जज भी थीं चेल्सी : सुष्मिता ने ट्वीट में लिखा है- "मुझे उनकी मुस्कराहट और परिपक्व व्यक्तित्व बहुत पसंद था। मेरी प्यारी दोस्त और 1995 की मिस यूनिवर्स चेल्सी स्मिथ की आत्मा को शांति मिले।" चेल्सी ने डॉक्युमेंट्री 'The History of the Bathing Suit' में भी काम किया था। 2003 में वे फिल्म 'Playas Ball' में नजर आई थीं। 2006 के मिस टीन यूएसए की जज और 2016 में मिस पेरू ब्यूटी पजेंट में गेस्ट जज रही थीं।