Ritual started @asopacharu @neelam_asopa @chintanasopa @chetanasopa @deepakmunjasar ❤️❤️🙈🙈🥰🥰😘😘🤗🤗 #rajeevsen #charuasopa #rajakibittu #goawedding #goaweddings #destinationwedding

A post shared by Rajeev Sen ❤️ Charu Asopa (@rajakibittu) on Jun 14, 2019 at 1:17am PDT