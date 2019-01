Sushmita Sen Workout With Boyfriend In Bedroom Share Video: 15 साल छोटे ब्वॉयफ्रेंड के साथ बेडरूम में वर्कआउट करतीं दिखी बॉलीवुड एक्ट्रेस, वीडियो हुआ वायरल, बैक मसल्स देख सोशल मीडिया यूजर्स कर रहे तारीफ: VIDEO

एंटरटेनमेंट डेस्क. (Sushmita Sen) ने अपने इंस्टाग्राम पर एक वर्कआउट करते वीडियो शेयर किया है। वे 15 साल छोटे ब्वॉयफ्रेंड ब्वॉयफ्रेंड रोहमन शॉल (Rohman Shawl) के साथ बेडरूम में एक्सरसाइज करतीं नजर आ रही हैं। वीडियो शेयर कर उन्होंने कैप्शन लिखा- 'To inspire one’s self on an off day...it helps to shoot what you can’t see & then...show off OF COURSE 😉😄❤️👊 Besides, sometimes we need to see our wings, before we fly!!!💃🏻'. वीडियो में सुष का चेहरा नजर नहीं आ रहा है। उनकी बैक मसल्स देख सोशल मीडिया यूजर्स जमकर तारीफ कर रहे हैं। एक यूजर ने लिखा- 'कितनी फीट है आप'। एक यूजर ने लिखा- 'आप जैसी टोन बॉडी चाहती हूं'। अन्य यूजर्स ने भी किए कमेंट्स...



- एक यूजर ने कमेंट किया- 'वेट लॉस कैसे करें प्लीज बताएं'। एक ने लिखा- 'आप हमारे लिए इंस्पीरेशन हैं'।



सुष्मिता का वर्कआउट प्लान

सुष्मिता हर हफ्ते अपने वर्कआउट में बदलाव करती हैं। एक्सरसाइज करते वक्त वे शिव मंत्र सुनती हैं। उनका मानना है कि इससे उन्हें स्ट्रेंथ मिलती है। रनिंग, कार्डियो और एरियल एक्सरसाइज करती हैं। इसके अलावा वे योगा, स्विमिंग और डांस के जरिए भी खुद को फिट रखती हैं।



- अपनी डाइट का ध्यान रखने वालीं सुष्मिता एक्सरसाइज के साथ सुबह की शुरुआत फ्रूट्स खाकर और गर्म पानी पीकर करती हैं।

- ब्रेकफास्ट में वे दो टोस्ट और अंडे खाती हैं। ब्रेकफास्ट करने के दो घंटे बाद वे फ्रूट्स खाती हैं। लंच में वे काली दाल, हरी सब्जी, फिश चावल और दो रोटी खाती हैं।





- शाम को सुष्मिता बिस्किट और वेजीटेबल सूप पीती हैं। डिनर में वे दाल, रायता, रोटी और अंडे खाती हैं। खास बात ये है कि सुष्मिता दिनभर में करीब 14 गिलास पानी पीती हैं और वे मीठा बिल्कुल भी नहीं खाती हैं।



सिंगल मदर हैं सुष्मिता सेन

सुष्मिता अभी तक सिंगल हैं, लेकिन दो बेटियों को गोद ले चुकी हैं। 2000 में उन्होंने पहली लड़की को गोद लिया था, जिसका नाम रिनी रखा।

- रिनी अब करीब 18 साल की हो चुकी हैं। वहीं, जनवरी 2010 में उन्होंने एक और लड़की को गोद लिया, जिसका नाम उन्होंने अलीशा रखा। गोद लेते वक्त अलीशा 3 महीने की थी और जो अब 8 साल की हो चुकी है।

- फैमिली बैकग्राउंड की बात करें तो सुष्मिता के पिता सुबीर सेन इंडियन एयरफोर्स विंग में कमांडर थे, जबकि मां सुब्रा सेन ज्वैलरी डिजाइनर, जो में एक स्टोर चलाती थीं। सुष्मिता की एक बहन नीलम और भाई राजीव है।