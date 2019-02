Dainik Bhaskar Feb 27, 2019, 05:56 PM IST

बॉलीवुड डेस्क. स्वरा भास्कर ने हाल ही में अपने ट्विटर अकाउंट पर एक न्यूज का लिंक शेयर किया, और पीएम मोदी को ट्रोल करने की कोशिश की। स्वरा के ट्वीट के बाद यूजर्स ने उन्हें ही ट्रोल कर दिया। न्यूज रिपोर्ट में बताया गया था कि पीएम मोदी एयर सर्जिकल स्ट्राइक की रात बिल्कुल भी नहीं सोए थे। वे इस पूरे ऑपरेशन को मॉनिटर कर रहे थे।

इस बात पर ताना मारते हुए स्वरा भास्कर ने ट्वीट किया, 'यह तो आपके काम का ही हिस्सा है ना? या इसके अलग से पॉइंट मिलने चाहिए?'

Part of the job, no? या इसके अलग से points मिलने चाहिए??!??? https://t.co/oaeJVi3TSw — Swara Bhasker (@ReallySwara) February 27, 2019



मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जब भारतीय वायु सेना एयर सर्जिकल स्ट्राइक को अंजाम दे रही थी, तब पीएम मोदी सारी कार्यवाही पर नजर रखे हुए थे। और वे उस रात तब तक नहीं सोए जब तक सारे फाइटर प्लेन वापस भारत नहीं लौट आए।



हालांकि स्वरा ने जिस लिंक को ट्वीट किया था, वहां से कंटेट डिलीट कर दिया गया है। स्वरा के इस ट्वीट पर सोशल मीडिया यूजर्स ने उन्हें जमकर ट्रोल किया। लोगों ने यहां तक लिखा कि स्वरा को 'मोदीफोबिया' है। और इसके बाद स्वरा ने भी अपना ट्वीट डिलीट कर दिया।

भाइयों ये वही है ना जिसे कुंदन ने रिजेक्ट कर दिया था।। — AD Shukla AdNp (@AdAdnp) February 27, 2019

We appreciate you when you're in a movie, no? No extra points, just nice to acknowledge someones work I guess :) — Tamanna Wahi (@tamannaW) February 27, 2019

Yes it's part of his job. But as a free & safe citizen we can atleast appreciate him for this — Ranjeet (@life_hacker23) February 27, 2019

She is still in deep sleep Tamanna ji😏

राजनैतिक प्रतिद्वंदिता में देश कहीं बहुत पीछे छूट चुका इनसे @ReallySwara

ईश्वर सदबुद्धि दे।

🙏🙏 — DINESH CHAWLA (Namo Again) (@dinesh_chawla) February 27, 2019

Do you work for 18 hrs ? No, because you don't have work ..😂😂 — Sudhakar Singh Negi (@sudhakarnegi) February 27, 2019