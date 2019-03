बॉलीवुड एक्ट्रेस ने बीजेपी लीडर का स्टेटमेंट पोस्ट कर दे डाली संघ को एक सलाह, लेकिन अपनी ही एक गलती पर फंस गई, सोशल मीडिया यूजर्स ने सुनाई खरी-खोटी

मुंबई. एक्ट्रेस स्वारा भास्कर ने बीजेपी नेता तेजस्वी सूर्या के ट्वीट पर रिप्लाई करते हुए लिखा, "कितनी बार एक ही स्टेटमेंट का फेक्ट चेक करें यार!!!! ये स्टेटमेंट किसी और का नहीं बल्कि हिंदू महासभा के नेता एनबी खरे ने 1959 में लिखा था!!! पढ़ लिख लो संघियों" दरअसल, तेजस्वी सूर्या ने 2013 में ट्विटर पर एक पोस्ट लिखी थी, "शिक्षा से मैं अंग्रेज, विचारों से अंतर्राष्ट्रीयवादी, कल्चर से मुस्लिम और दुर्घटनावश जन्म से एक हिंदू हूं।" इस पर स्वारा ने अब निशाना साधा है। सोशल मीडिया यूजर्स ने सुनाई खरी-खोटी...

स्वारा भास्कर के ट्वीट करने के बाद सोशल मीडिया यूजर्स उन्हें खरी-खोटी सुनाने में पीछे नहीं हटे। एक यूजर ने तो लिखा, "उंगलियों के साथ दिमाग का इस्तेमाल भी कर लिया करो"। वहीं दूसरे ने तो कुछ ज्यादा ही भड़ास निकाल दी और लिखा, "एक नाचने वाली देश के सबसे पुराने संगठन संघ के बारे में बेकार की बातें ना ही करे तो ठीक रहेगा ! आप जानती ही क्या हैं संघ के बारे में ? आपका जो काम है उस पर ही ध्यान दो तो ठीक रहेगा !" कई यूजर्स ने तो उन्हें ट्वीट के डेट को लेकर आड़े हाथ ले लिया और लिखा, "खुद भी तो पढ़ लिया होता"।

🙄🙄🙄🙏🏿 कितनी बार एक ही statement को fact check करें यार!!!! This statement was made by none other than #HinduMahasabha leader N.B. Khare in 1959!!! पढ़ लिख लो संघियों 🙏🏿🙏🏿🙏🏿https://t.co/VrW8OAWANp… https://t.co/11dcbtt1wR