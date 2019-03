'तुम्हारे पास खोने के लिए कुछ नहीं और जीतने के लिए जहां है' कन्हैया कुमार के सपोर्ट में आईं स्वरा भास्कर, यूजर्स कर रहे जमकर ट्रोल

मुंबई. स्वरा भास्कर ने कन्हैया कुमार के एक वीडियो को रीट्वीट करते हुए उनके सपोर्ट में एक पोस्ट लिखी है "बोल के लब आजाद हैं तेरे, बोल जबान अब तक तेरी है.. कन्हैया एक बेहतरीन राजनेता और वक्ता हैं ! आशा करती हूं कि तुम अपनी इस ईमानदारी और कौशल को संसद में अच्छे से प्रस्तुत करोगे।" इसके साथ ही वे लिखती हैं, "आपके पास खोने को कुछ भी नहीं लेकिन जीतने के लिए पूरा जहां है।" वहीं इनके ट्वीट पर यूजर्स रिट्वीट करके भड़के हुए रिएक्शन भी दे रहे हैं। उनका कहना है, "गद्दार का सपोर्ट करने वाला भी गद्दार होता है।" वीडियो में कन्हैया कर रहे सपोर्ट की बात...

जो वीडियो कन्हैया का सोशल मीडिया पर शेयर किया गया है। इसमें वो एक जनसभा को संबोधित कर रहे हैं और ईमानदारी की बात कर रहे हैं। आखिरी में कहते दिखाई दे रहे हैं कि उनके पास खोने के लिए कुछ नहीं है। इस वीडियो के कैप्शन लिखा गया है, "इससे अच्छी और पावरफुल स्पीच के लिए मेरी मदद कीजिए।"

स्वरा का जेएनयू से है नाता

स्वरा भास्कर के बारे में ये बात बहुत कम लोग ही जानते हैं कि उनका जेएनयू से पुराना नाता है। वो भी जेएनयू की स्टूडेंट रह चुकी हैं और कन्हैया के बारे में भी सभी जानते हैं कि वो यहां से छात्रसंघ के अध्यक्ष रहे हैं। इसलिए ऐसा कहा जा रहा है कि स्वरा, कन्हैया कुमार को लोकसभा चुनाव 2019 में खुलकर सपोर्ट कर रही हैं। वे की सीट से सीपीआई के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं।

बोल के लब आज़ाद हैं तेरे,

बोल ज़बान अब तक तेरी है..@kanhaiyakumar is a principled politician & an admirable & fine orator! hope he gets to display these skills & his sincerity in #Parliament Gr8 way to translate “you have nothing to lose but your chains, and a world to win.” https://t.co/KyY3KUVkDl