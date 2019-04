बॉलीवुड डेस्क. लोकसभा चुनाव में बॉलीवुड के कई चेहरों उम्मीदवारों के चुनाव प्रचार में उतरे हैं। इसी कड़ी में स्वरा भास्कर, बेगुसराय से सीपीआई के प्रत्याशी कन्हैया कुमार का समर्थन करने पहुंची। हालांकि अपने 10-12 पन्नों में लिखी हुई स्पीच पढ़ते समय स्वरा ने सत्ताधारियों को नफरती चिंटू कहा।

लाल सलाम से रोकी स्पीच : स्वरा ने कन्हैया की तारीफ में कसीदे पढ़ने के बाद कन्हैया से मुखातिब होकर कहा- जिया हो बिहार के लाला। वहीं नारे लगाते हुए स्वरा ने कहा- जय हिन्द, जय भीम, लाल सलाम। इस स्पीच के वीडियो और फोटोज स्वरा ने अपने ट्विटर पर शेयर किया है।

These two game changers!! 🙌🏾🙌🏾🙌🏾😎😎😎😎 We need leaders like @kanhaiyakumar & @jigneshmevani80 In parliament. They are educated, committed, have an inclusive progressive vision, are magnetic leaders and oh boy! They are both rockstar orators! Watch them handle the crowd 🙌🏾🙌🏾🙌🏾 pic.twitter.com/ZkxIQ9lxKV