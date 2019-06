Dainik Bhaskar Jun 16, 2019, 07:28 PM IST

बॉलीवुड डेस्क. भारत और पाकिस्तान के बीच मुकाबले को लेकर हर कोई उत्सुक है। देश का हर शख्स जीत का दुआ कर रहा है। बॉलीवुड सेलिब्रिटीज की एक्साइटमेंट भी किसी से छुपी नहीं है। स्वरा भास्कर तो इतनी मैच को लेकर इतनी एक्साइटेड हैं कि उन्होंने मैच को लेकर ट्विटर पर अपने पाक दोस्तों के साथ शर्त लगा ली है।

टीम इंडिया की जीत के बाद स्वरा को करनी है शॉपिंग

इस शर्त में उन्होंने ट्वीट करते हुए पाकिस्तानी दोस्तों से शर्त लगाई और ये दावा किया कि ये मैच भारत ही जीतेगा। स्वरा ने ट्वीट में लिखा- 'मेरे सभी पाकिस्तानी दोस्तों? आज कितने की शर्त है? हम क्या शर्त लगा सकते हैं। मुझे क्या मिलेगा जब टीम इंडिया जीत जाएगी? मैं लिबर्टी में खरीदारी, अनारकली और लॉन का सूट पीस खरीदना चाहती हूं। आपकी इच्छा क्या है?' स्वरा भास्कर के इस ट्वीट को देखकर लग रहा है कि वो भारतीय टीम की जीत को लेकर कितनी ज्यादा एक्साइटेड हैं। स्वरा का ये ट्वीट काफी वायरल हो रहा है।

So calling all my Pakistani friends? Aaj kitney ki Shart hai? 😎😎🇮🇳🇮🇳@Natrani @ariebazhar @moeenpal What do we bet? What do I get when #TeamIndia wins? I want SHOPPING SPREE in Liberty + Anaarkali + lawn ka suit piece + chappal kebab! What’s ur wish list? #BleedBlue #IndiaVsPak — Swara Bhasker (@ReallySwara) June 16, 2019

निर्माता पाक के हारने का किया दावा

इस तरह फिल्म निर्माता अशोक पंडित ने ट्वीट के जरिए भारतीय टीम की जीत का दावा किया। अशोक ने अपने ट्वीट में लिखा- 'जो टॉस जीतता है वो मैच हारता है।'

The one who wins the toss looses the match. #Worldcup19 #IndiavPakistan — Ashoke Pandit (@ashokepandit) June 16, 2019

हाफ सेंचुरी पर अर्जुन रामपाल ने दी रोहित को बधाई

इस मैच में रोहित शर्मा ने 140 रन बनाए। उनकी शानदार परफॉर्मेंस को देख कर अर्जुन रामपाल ने अपना रिएक्शन दिया। रोहित ने जैसे ही हाफ सेंचुरी बनाई वैसे ही अर्जुन ने रोहित को बधाई दी। उन्होंने ट्वीट किया- 'बहुत सुंदर रोहित शर्मा। क्या बेहतरीन पारी है अभी तक। बहुत-बहुत बधाई आपके स्पेशल अर्द्धशतक के लिए।' अर्जुन रामपाल ने इस तरह भारत और पाकिस्तान मैच पर प्रतिक्रिया दी और रोहित शर्मा की तारीफ की है।