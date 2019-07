Dainik Bhaskar Jul 10, 2019, 05:55 PM IST

बॉलीवुड डेस्क. स्वरा भास्कर अक्सर सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग का शिकार होती हैं। ट्रोलर्स आए दिन उन्हें किसी न किसी बात पर ट्रोल करते रहते हैं और स्वरा भी उन्हें मुंह तोड़ जवाब देने से नहीं चूकती हैं। हाल ही में एक बार फिर ऐसा ही हुआ लेकिन इस बार ट्रोलर ने अपनी हद पार की तो स्वरा ने मुंबई पुलिस से शिकायत कर दी जिसपर पुलिस ने एक्शन भी लिया।

ट्रोलर ने स्वरा को दी गालियां: ट्रोलर ने अपनी ट्वीट में अभद्र भाषा का प्रयोग कर स्वरा के लिए काफी अपमानजनक बातें लिखीं और उन्हें गालियां भी दी। स्वरा ने इस ट्रोलर की ट्वीट पर कमेंट करते हुए लिखा-यह व्यक्ति खुद अपने बायो में खुद को पागल, घमंडी, नेशनलिस्ट और हिंदू बता रहा है और अपने (और मेरे) धर्म और देश को शर्म से झुका रहा है। मुझे लगता है ये हेरैसमेंट और ईव टीजिंग की श्रेणी में जाता है। स्वरा ने इस ट्वीट को मुंबई पुलिस को टैग किया और ट्रोलर की शिकायत की।

In his own words ‘mad, proud and fortunate nationalist & Hindu’ bringing shame upon his (and my) religion and nation! Also I think this qualifies as harassment or Eve teasing or something @MumbaiPolice 🙏🏿🙏🏿🙏🏿 pic.twitter.com/iBzeNN2AEx