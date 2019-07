Dainik Bhaskar Jul 16, 2019, 04:13 PM IST

बॉलीवुड डेस्क. तापसी पन्नू इन दिनों सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव हैं और अक्सर ट्रोलिंग का शिकार भी हो रही हैं। हाल ही में उन्होंने नागपुर में एक 19 साल की लड़की की उसके ब्वॉयफ्रेंड द्वारा की गई हत्या पर अपनी प्रतिक्रिया दी लेकिन उनकी लिखी गई बात सोशल मीडिया यूजर्स को रास नहीं आई।

Or maybe let’s just say they were madly in love with each other n this ‘act’ was to validate his TRUE love for her. 🤷🏻‍♀️ https://t.co/BGmhA7XHyM