क्या वाकई बिगड़ चुके हैं 'तारक मेहता...' के मेकर्स के साथ रिश्ते? 'दया भाभी' ने खुद किया बड़ा इशारा

. टीवी शो ' ' की 'दयाबेन' ने मेकर्स के साथ अपने रिश्ते को लेकर खुलासा किया है। दरअसल, 'दया भाभी' ने सोशल मीडिया पर अपनी शादी की पुरानी फोटो शेयर की है। इसमें वो शादी के जोड़े में अपने पति के साथ खड़ी हैं और दूसरी ओर शो के प्रोड्यूसर असित कुमार मोदी शादी की सभी रश्में पूरी करते नजर आ रहे हैं। फोटो के साथ दयाबेन उर्फ ने कैप्शन लिखा, "इस फोटो से प्यार है।" 'दया भाभी' पिछले साल मैटरनिटी लीव पर गई थीं लेकिन बच्चे के जन्म के बाद वो अभी तक शो में दोबारा नहीं लौटी हैं। इसके चलते मेकर्स ने उन्हें शो में लौटने के लिए एक महीने का अल्टीमेटम भी दिया था। इस खबर पर उनका कोई रिएक्शन नहीं आया। इसके बाद उन्होंने अब ये फोटो शेयर कर मेकर्स के साथ अपने संबंधों की ओर इशारा किया है। मेकर्स चाहते हैं वो शो में जल्द लौट आएं...

'दया भाभी' को शो में लौटने का एक महीने का अल्टीमेटम देने के बाद मेकर्स का कहना था कि वे चाहते हैं कि दिशा वकानी शो में जल्द लौट आएं। अगर वो ऐसा नहीं करती हैं तो मेकर्स को उनकी जगह किसी और को कास्ट करना पड़ेगा। मेकर्स का आगे कहना था कि दिशा वकानी इस बात पर जल्दी फैसला लें कि उन्हें शो में लौटना भी है या नहीं। दिशा को शो छोड़े करीब डेढ़ साल हो चुके हैं। इससे परेशान होकर मेकर्स ने शो के लिए ये बड़ा फैसला लिया। हालांकि, 'दया भाभी' का अभी तक इस बात कोई रिएक्शन नहीं आया है कि वो शो में वापसी करेंगी भी या नहीं।

View this post on Instagram

Love this picture 🌈

A post shared by Disha Vakani (@disha.vakani) on Mar 27, 2019 at 11:21pm PDT