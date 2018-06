मुंबई: ' से घर-घर में दयाबेन के नाम से अपनी पहचान बनाने वाली एक्ट्रेस ने उनकी बेटी के साथ पहली तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर की है। दिशा अपनी बेटी के साथ तिरुपति बालाजी के दर्शन के लिए गई थीं। फोटो में दिशा के साथ उनकी बेटी और उनके पति भी नजर आ रहे हैं। फोटो के साथ दिशा ने कैप्शन में लिखा है- 'May God bless our child and protects her from every obstacle'(ईश्वर हमारे बच्चे को आशीर्वाद दे और उसे हर संकट से बचाए)। दिशा की अपनी बेटी के साथ ये पहली फोटो बताई जा रही है जो कि सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है।

2015 में CA से की थी शादी

दिशा ने साल 2015 में मुंबई के चार्टर्ड अकाउंटेंट मयूर पाटिया से शादी की थी। उसके बाद पिछले साल 30 नवंबर को उन्होंने एक बेटी को जन्म दिया था।

कई फिल्मों और सीरियल्स में आ चुकी हैं नजर

अहमदाबाद के गुजराती परिवार से ताल्लुक रखने वाली दिशा को आज हर कोई 'दयाबेन' के नाम से जानता है, लेकिन कम ही लोगों को पता होगा कि दिशा तारक मेहता का उल्टा चश्मा के अलावा सीरियल खिचड़ी और CID में भी नजर आ चुकी हैं। इसके अलावा फिल्म जोधा-अकबर, देवदास में भी दिशा ने काम किया है। लेकिन इन सभी फिल्मों और सीरियल्स में दिशा के काम को किसी ने नोटिस नहीं किया।

'तारक मेहता का उल्टा चश्मा' से मिली पहचान

उन्हें वाकई में पहचान मिली हर्षद जोशी के सीरियल 'तारक मेहता का उल्टा चश्मा' से। साल 2008 में ये सीरियल शुरू हुआ था। दिशा शुरुआत से इस सीरियल में 'दयाबेन' का किरदार निभा रही हैं। इस सीरियल ने लोकप्रियता के नए पैमाने गढ़े। टीवी पर दिखाए जाने वाली पांचवी सबसे लंबी सीरीज का खिताब भी इस सीरियल के नाम है। 1 जून 2018 तक इस सीरियल के 2 हजार 480 एपिसोड टेलीकास्ट हो चुके हैं।