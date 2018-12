सैफीना ने केपटाउन में सेलिब्रेट किया तैमूर का दूसरा बर्थडे, बेटे को चीजकेक कटवाते दिखे सैफ तो मॉम करीना की तरह काला चश्मा लगाए दिखे तैमूर

. और ने बेटे तैमूर का दूसरा बर्थडे(20 दिसंबर) केपटाउन, में सेलिब्रेट किया। बर्थडे सेलिब्रेशन की फोटोज सामने आई है जिसमें सैफ बेटे को चीज-केक कटवाते दिख रहे हैं। वहीं बर्थडे ब्वॉय तैमूर ब्लू डेनिम जैकेट एंड रेड पजामा में बेहद क्यूट दिख रहे हैं। सामने आई एक और फोटो में तैमूर मॉम करीना की तरह पोज देते नजर आ रहे हैं। मां-बेटे दोनों ही इस फोटो में काला चश्मा लगाए बीच पर दिख रहे हैं। बता दें, करीना-सैफ की तैमूर के साथ हॉलिडे की पहले भी फोटोज सामने आई थीं। इसमें तैमूर शर्टलेस होकर मम्मी करीना के साथ बीच पर टहलते तो कभी पापा सैफ के साथ साइकल की सवारी करते हुए दिखे थे। दरअसल करीना अपने वर्क कमिटमेंट के चलते गई हैं और यहीं कपल बेटे का बर्थडे सेलिब्रेट किया। सामने आया तैमूर का अनसीन वीडियो...

- तैमूर के बर्थडे के मौके पर उनकी बेस्ट फ्रेंड कायनाथ की मां प्रियंका बोहरा(एक्टर रणविजय सिंह की पत्नी) ने एक अनसीन वीडियो शेयर किया है। इस वीडियो में तैमूर फ्रेंड कायनाथ के साथ पूल में मस्ती करते दिखे रहे हैं। दोनों बच्चों का ये वीडियो बेहद क्यूट है।

- बात वर्कफ्रंट की बात करें तो करीना इन दिनों राज मेहता के डायरेक्शन में बन रही फिल्म 'गुड न्यूज' में काम कर रही रही हैं। इस फिल्‍म में उनके साथ , दिलजीत दोसांझ और कियारा आडवाणी भी लीड रोल में नजर आएंगे। इसके साथ ही नेटफ्लिक्स की वेब सीरीज सेक्रेड गेम्स के दूसरे सीजन की शूटिंग में बिजी हैं।

View this post on Instagram

Happy 2nd Birthday to our Little Tim Tim 💙🎂🎁 These 2 characters ! Kai at the end “umm.. Mom!” 🤣🤣 #satnamwaheguru 🙏🏼 #missinglondon #tb #londonsummers 🌱☀️ #greenstgarden @singhakainaat #taimuralikhan

A post shared by Prianka Singha (@priankasingha) on Dec 20, 2018 at 3:52am PST