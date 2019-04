बॉलीवुड डेस्क. रामनाथपुरम में शनिवार दोपहर चुनाव प्रचार के दौरान जेके रितेश की कार्डिएक अरेस्ट आया। 46 साल के रितेश को हॉस्पिटल ले जाया गया। जहां सीने में दर्द की शिकायत के बाद उनका निधन हो गया। रितेश भाजपा के रामनाथपुरम लोकसभा सीट से उम्मीदवार नयनार नागेंद्रन के लिए प्रचार कर रहे थे।

रितेश 15वीं लोकसभा में डीएमके पार्टी से सांसद रहे। जेके रितेश को आखिरी बार फिल्म एलकेजी में देखा गया था।उनके परिवार में उनकी पत्नी जोथीश्वरी और 3 बच्चे हैं।

Shocked and devastated hearing the news about the loss of JK Rithesh sir. Not able to beleive. He was just 46. Gone too soon. He was like a brother to me and blessing to the lives of many. He helped and changed so many lives. No words to describe the pain.