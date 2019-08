Dainik Bhaskar Aug 14, 2019, 02:31 PM IST

बॉलीवुड डेस्क. तमिल स्टार विजय जल्द ही फिल्म बिगिल में नजर आएंगे। इस फिल्म में एक्टर डबल रोल में होंगे। हाल ही में फिल्म शूटिंग खत्म की गई। सफलता पूर्वक फिल्म खत्म होने की खुशी में विजय ने लगभग 400 क्रू मेंबर्स को सोने की अंगूठी तोहफे के रूप में दी। इस अंगूठी पर फिल्म का नाम Bigil (अंग्रेजी में) लिखा हुआ है।

शूटिंग के आखिरी दिन विजय ने दिया तोहफा

मंगलवार को शूटिंग का आखिरी दिन था और काम खत्म होते ही। विजय ने शाम के वक्त सभी को ये तोहफा दिया। एजीएस सिनेमा की सीईओ और बिगिल की निर्माता अर्चना कुलपति ने ट्विटर पर इसकी जानकारी दी। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा- 'बिगिल फिल्म पर कुल 400 लोगों ने काम किया। विजय ने आज हर एक क्रू मेंबर को उनकी मेहनत और सफल काम के लिए तोहफा दिया। इस प्यार भरे तोहफे से विजय ने सभी का दिल जीत लिया है।'

#Bigil has a team of 400 members working in the film everyday Our Thalapathy made it extra special by valuing each an every individual’s contribution today. This token of affection coming from him made everyone’s day #PositiveVibes #HeartOfGold #OurThalapathyIsTheBest 😊😊