Dainik Bhaskar Nov 19, 2019, 02:24 PM IST

बॉलीवुड डेस्क. सुपरस्टार अजय देवगन की 100वीं फिल्म 'तानाजी- द अनसंग वारियर' का ट्रेलर रिलीज हो गया है। फिल्म में मुख्य भूमिका निभा रहे अजय ने फैंस के लिए इंस्टाग्राम पर ट्रेलर साझा किया है। मराठा योद्धा तानाजी मालसुरे के जीवन पर आधारित यह फिल्म अगले साल 10 जनवरी को सिनेमाघरों में दस्तक देगी।

फिल्म में अजय देवगन के अलावा सैफ अली खान उदयभान का किरदार निभा रहे हैं। वहीं शरद केलकर छत्रपति शिवाजी के किरदार में हैं और काजोल सावित्री बाई मालसुरे का रोल में हैं।

अगले साल होगी रिलीज

अजय देवगन और भूषण कुमार की 'तानाजी- द अनसंग वारियर' अगले साल 10 जनवरी को रिलीज होने जा रही है। खास बात है यह है कि इस फिल्म के साथ ही अजय देवगन फिल्म इंडस्ट्री में अपने तीन दशक भी पूरे कर लेंगे।

फिल्म क्रिटिक तरन आदर्श ने फिल्म के विजुअल्स और कास्ट की जमकर तारीफ की। साथ ही अजय को फिल्मों के शतक पर बधाई दी।



#Tanhaji trailer is a roaring start to Ajay Devgn's 100th film celebrations... Looks grand, boasts of stunning visuals, has a winsome cast... Looking forward to watching the film in 3D. #TanhajiTheUnsungWarrior #TanhajiTrailer: https://t.co/pwKW9hFQB2