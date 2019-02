Tanishaa With Mom Tanuja In Swimsuits : बिकिनी में नजर आई अजय देवगन की 75 साल की सास तनुजा, पूल में कर रही थी एन्जॉय, छोटी बेटी के साथ दिखीं खास बॉन्डिंग

एंटरटेनमेंट डेस्क. गुजरे जमाने की एक्ट्रेस तनुजा (Tanuja ) की स्विमिंग पूल में एन्जॉय करते कुछ फोटो सामने आई हैं। 75 साल की तनुजा (Tanuja) बिकिनी में छोटी बेटी तनीषा के साथ मस्ती करतीं नजर आ रही हैं। तनीषा (Tanishaa) ने मॉम के साथ वाली फोटो अपने इंस्टाग्राम पर शेयर की है। फोटो पोस्ट करते हुए उन्होंने लिखा- 'Mother o’mine mother o’mine If i were damned of body and soul I know whose prayers would make me whole ! Mother o’mine Mother o’mine!' . बता दें कि मां-बेटी अंडमान निकोबार आइलैंड में हॉलिडे एन्जॉय कर रही है। तनुजा रिश्ते में अजय देवगन (Ajay Devgn) की सास लगती हैं।



शादी और बच्चे

तनुजा और शोमू मुखर्जी (डायरेक्टर-प्रोड्यूसर) की मुलाकात फिल्म 'एक बार मुस्कुरा दो' (1972) के सेट पर हुई थी। सिर्फ एक साल के अफेयर के बाद 1973 में दोनों ने शादी कर ली। दोनों की दो बेटियां और तनीषा हैं। काजोल (Kajol) बॉलीवुड की सफल एक्ट्रेस हैं और उन्होंने एक्टर अजय देवगन (Ajay Devgn) से शादी की है। वहीं, तनुजा की छोटी बेटी तनीषा भी कुछ फिल्मों में काम कर चुकी हैं। शादी के कुछ साल बाद ही तनुजा और शोमू अलग हो गए थे, लेकिन उन्होंने कभी तलाक नहीं लिया। अप्रैल 2008 में बीमारी के कारण शोमू मुखर्जी का निधन हो चुका है।

फिल्म करियर

तनुजा ने 1950 में फिल्म 'हमारी बेटी' से बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट अपना फिल्मी करियर शुरू किया था। वहीं, 1960 में फिल्म 'छबीली' बतौर एक्ट्रेस उनकी पहली फिल्म थी, लेकिन जिस फिल्म ने तनुजा को इंडस्ट्री में बतौर एक्ट्रेस स्थापित किया वो 'हमारी याद आएगी' (1961) थी। उन्होंने 'बहारें फिर आएंगी' (1966), 'ज्वेल थीफ' (1967), 'हाथी मेरे साथी' (1971), 'मेरे जीवन साथी' (1972), 'अमीर-गरीब' (1974), 'याराना' (1981), 'सोनी महिवाल' (1985), 'रखवाला' (1989), 'साथिया' (2002), 'खाकी' (2004), 'सन ऑफ सरदार' (2012) जैसी फिल्मों में काम किया।