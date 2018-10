Danik Bhaskar Oct 08, 2018, 06:32 PM IST

बॉलीवुड डेस्क. महिला कर्मचारियों से दुर्व्यवहार और यौन उत्पीड़न के मामले में मशहूर वेब चैनल आल इंडिया बक*** ( AIB) ने बड़ा फैसला लिया है। शुरुआत से इसके साथ जुड़े दो बड़े नाम - तन्मय भट्‌ट और गुरसिमरन खंभा अब इसका हिस्सा नहीं रहेंगे। इस बात की पुष्टि खुद AIB के ट्विटर हैंडल पर एचआर हैड विधि जोतवानी ने की है।

हैंडल पर जारी की इस पोस्ट में लिखा है कि अब आशीष शाक्य, रोहन जोशी और दूसरे टीम मेम्बर AIB से जुड़े सारे फैसले लेंगे। रविवार को मशहूर सिंगर सोना मोहपात्रा ने भी AIB के तन्मय भट्‌ट और रोहन जोशी के विवादित ट्वीट्स अपने फेसबुक पेज पर शेयर किए थे। इसके बाद से ही मामला सुर्खियां बन गया और अब इसे Me Too कैंपेन का असर बताया जा रहा है।

AIB ने पूरे मामले पर माफी मांगी:

AIB ने अपने बयान में कहा है – ‘हमने गलती की। हम लोग यह पता करने की कोशिश कर रहे थे कि आखिर कहां गलती हुई। आखिरकार हमें समझ आ गया कि गलती हुई है। कॉमेडियन उत्सव चक्रवर्ती ने जब से एआईबी छोड़ा उसके बाद तन्मय भट्ट को निजी बातचीत के दौरान इन हरकतों के बारे में पता चला। तन्मय ने उत्सव से सीधे इस बारे में बात की। इसके बाद उत्सव ने शिकायत करने वाली महिला को फोन करके और परेशान करना शुरू कर दिया। यह हमने किया और इसमें हमारी पूरी गलती है। हमें उत्सव से उस समय ही सारे नाते तोड़ लेने चाहिए थे।’

एआईबी की ओर से आगे लिखा गया – ‘उस वक्त महिला किसी भी तरह की कानूनी सहायता नहीं लेना चाहती थी। निजता का ध्यान रखते हुए एआईबी ने यह मामला किसी और को पता चलने नहीं दिया और मामला खत्म हो गया। इसी वजह से हमे फ्रीलांसर के तौर पर उत्सव के साथ काम करना बंद नहीं किया। उत्सव चक्रवर्ती के गलत व्यवहार के बारे में हम लोगों को जानकारी कई मौकों पर मिली। ज्यादा डिटेल तो हमारे पास नहीं है। अगर और कुछ भी कहेंगे तो सफाई जैसा लगेगा। जो भी हुआ हो हमारी गलती की सफाई नहीं दे सकता। हम समझते हैं कि हमारे सदस्य कितने दुखी और गुस्से में है। माफी मांगते हैं।’



ये था पूरा मामला : AIB के स्टैंड-अप कॉमेडियन उत्सव चक्रवर्ती पर एक महिला ने यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया। जिसके बाद उन्हें AIB से निकाल दिया गया था। इसके बाद कंपनी के कई बड़े चेहरों पर महिलाओं से दुर्व्यवहार, यौन उत्पीड़न और भद्दे मजाक के आरोप भी लगाए गए।

By harassment, we meant that Utsav called up the person, cried, apologised, putting her in an uncomfortable position. Again, to clarify: this incident was only about the unsolicited picture in question. None of the other allegations were known to us.