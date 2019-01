बॉलीवुड डेस्क. बालासाहब ठाकरे बायोपिक फिल्म ठाकरे बॉक्स ऑफिस पर अच्छा कारोबार कर रही है। 25 जनवरी को रिलीज हुई नवाजुद्दीन सिद्दीकी और अमृता राव स्टारर इस फिल्म ने दो दिन में कुल 16 करोड़ रुपए की कमाई की है। वहीं, विकी कौशल स्टारर फिल्म उरी: द सर्जिकल स्ट्राइक का कलेक्शन 150 करोड़ के करीब पहुंच गया है। ट्रेड एनालिस्ट तरण आदर्श ने ट्वीट करके यह जानकारी शेयर की।

महाराष्ट्र में मिला सबसे ज्यादा फायदा: पहले दिन फिल्म के हिन्दी और मराठी वर्जन ने कुल 6 करोड़ रुपए का कारोबार किया था। दूसरे दिन फिल्म के कलेक्शन में 66.67 फीसदी की बढ़ोतरी दर्ज की गई और फिल्म का कलेक्शन बढ़कर 16 करोड़ रुपए हो गया। तरण के मुताबिक, शनिवार को गणतंत्र दिवस की छुट्टी होने का फायदा फिल्म को मिला। फिल्म को सबसे ज्यादा फायदा महाराष्ट्र में मिला है। हालांकि, बाकी के रीजन में भी फिल्म के कारोबार में तेजी देखी गई है।

#Thackeray biz jumps on Day 2... Gets the benefit of #RepublicDay holiday... While #Maharashtra continues to lead, the remaining circuits show an upward trend on Day 2... #Marathi version is excellent... Fri 6 cr, Sat 10 cr. Total: ₹ 16 cr. India biz. #Hindi #Marathi