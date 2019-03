बॉलीवु़ड डेस्क. अक्षय कुमार की आगामी फिल्म 'केसरी' का दूसरा गाना 'अज सिंह गरजेगा' रिलीज कर दिया गया है। गाना फिल्म के मूड के मुताबिक फिट बैठ रहा है। ये देशभक्ति से भरा हुआ है जिसमें अक्षय कुमार शेर की तरह दहाड़ते नजर आ रहे है। पंजाबी सिंगर जैज़ी बी और चिरंतन भट्ट ने गाया है। गाने के बोल कुंवर जुनेजा ने लिखे और म्यूजिक प्रीतेश मेहता ने दिया है।

अक्षय कुमार ने ट्विटर हैंडल पर पोस्ट शेयर किया गाना

इसकी शुरूआत में अक्षय कुमार जो फिल्म में हवलदार इशर सिंह के किरदार में हैं, अपने सिपाहियों को स्पीच दे रहे हैं। वो उन्हें केसरी का मतलब समझा रहे हैं। गाने में अफगानियों के खिलाफ 21 सिखों की टुकड़ी को लड़ते हुए दिखाया गया है। इसे अक्षय कुमार ने ट्विटर हैंडल पर पोस्ट भी किया है।

The loudest roar with the power of 21 Sikhs. #AjjSinghGarjega in the voice of the very talented @jazzyb out now - https://t.co/2rMMzScbQs@ParineetiChopra @SinghAnurag79 @DharmaMovies #CapeOfGoodFilms @iAmAzure @ZeeStudios_ @ZeeMusicCompany #Kesari